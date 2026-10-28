Dù giảm giá hơn 44%, du thuyền triệu đô của bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa 'thoát hàng'

Sáng nay (28.10), Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tiếp tục tổ chức đấu giá lần 8 đối với du thuyền The Reverie Saigon; 2 tàu Thalia, Electra của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Tuy nhiên, phiên đấu giá lần 8 này tiếp tục không thành do vẫn chưa có người đăng ký mua.

Sau 7 lần giảm giá, du thuyền The Reverie Saigon được "rao bán" với giá 29,2 tỉ đồng ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Du thuyền The Reverie Saigon có giá khởi điểm ban đầu là 52,4 tỉ đồng. Sau 7 lần giảm giá, mức khởi điểm của tài sản hiện còn 29,2 tỉ đồng, giảm 44,3% so với giá ban đầu.

Hai phương tiện còn lại là các tàu Thalia và Electra, đều sơn màu trắng, được sản xuất năm 2017. Mỗi tàu hiện có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng.

Ban đầu, mỗi tàu được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 5,1 tỉ đồng. Sau 7 lần đấu giá không thành và điều chỉnh giảm giá, mức khởi điểm của mỗi tàu hiện còn khoảng 2,3 tỉ đồng.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, theo phương thức trả giá lên.

Việc đấu giá các tài sản trên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 bị hại là các trái chủ. Bà Trương Mỹ Lan đang chấp hành án hình phạt tử hình.

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã đưa ra bán đấu giá 8 tài sản của bà Trương Mỹ Lan, thu về hơn 1.806 tỉ đồng.

Hiện thi hành án vẫn đang tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác của bà Trương Mỹ Lan để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người này.

Tại giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản, tội đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng.

Ở giai đoạn 2, bà có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 bị hại là các trái chủ.