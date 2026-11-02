Nữ đại gia tham ô quỹ BOG, cựu kế toán mang gần trăm tỉ đánh bạc thua hết

Sáng 2.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Chu Thị Thành, 66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội "tham ô tài sản" và "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".



Bà Thành ngoài tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu còn được biết đến là mẹ của ông Chu Đăng Khoa - biệt danh "đại gia kim cương".

Phiên tòa kéo dài trong 4 ngày, do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Nữ đại gia Chu Thị Thành (thứ hai từ phải qua) được dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Nữ đại gia tham ô 79 tỉ quỹ BOG

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn. Bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới tại Công ty Thiên Minh Đức bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn. Mục đích vừa thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG).

Tiếp đó, bà Thành chỉ đạo tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền Quỹ BOG.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2020 - 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỉ đồng, cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.

Doanh nghiệp còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỉ đồng, cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỉ đồng.

Bà Thành cũng chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền Quỹ BOG bị chiếm đoạt được xác định là hơn 79 tỉ đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định để cân đối số liệu và phục vụ báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ BOG với cơ quan quản lý, bà Thành chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để "xuất khống" lượng hàng tồn.

Từ năm 2020 - 2022, doanh nghiệp này xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu kế toán mang gần trăm tỉ đánh bạc online

Vẫn theo cáo trạng, vụ án còn Hà Ngọc Vinh, nhân viên Công ty CP xăng dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng), bị truy tố tội tham ô tài sản. Cùng tội danh còn có Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung.

Tại PVOIL Vũng Áng, Vinh là tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc Phòng Tài chính - Kế toán, có nhiệm vụ quản lý, theo dõi, đối chiếu số liệu hàng hóa, xuất và quản lý hóa đơn... và được cấp quyền sử dụng nhiều loại chứng từ.

Vinh biết các phần mềm chưa liên thông, không có chức năng cảnh báo trường hợp đã xuất hàng nhưng chưa xuất hóa đơn hoặc số liệu chênh lệch nhau, liền nảy sinh ý định thao túng, điều chỉnh số liệu nhằm chiếm đoạt tiền của công ty.

Xét xử đại gia Chu Thị Thành tham ô quỹ BOG, cựu kế toán ‘nướng’ sạch trăm tỉ đánh bạc

Bị cáo thỏa thuận bán xăng dầu cho Ngọc nhưng không xuất hóa đơn, giá thấp hơn giá công bố của PVOIL Vũng Áng từ 500 - 1.000 đồng/lít, thanh toán tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản do Vinh chỉ định.

Để che giấu số hàng đã bán, Vinh chỉnh sửa dữ liệu trên phần mềm Smart, tăng số lượng xăng dầu xuất cho những khách hàng khác từ 200 - 400 lít, tương ứng khoảng 2 - 3% nhằm phù hợp với mức giãn nở do nhiệt của xăng dầu…

Từ tháng 12.2016 - tháng 4.2025, Vinh đã 187 lần xuất bán xăng dầu cho Ngọc nhưng không xuất hóa đơn, tổng hơn 5 triệu lít, trị giá hơn 94 tỉ đồng. Ngọc được chiết khẩu hơn 4,6 tỉ đồng.

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Vinh giao nộp cho PVOIL Vũng Áng hơn 6,2 tỉ đồng. Số còn lại không thu hồi được. Vinh khai đã sử dụng số tiền bán hàng cho Ngọc đánh bạc trực tuyến và thua hết.