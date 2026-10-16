Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị xét xử vì chiếm đoạt quỹ BOG 79 tỉ

TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử bị cáo Chu Thị Thành, 66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội "tham ô tài sản" và "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Bà Thành ngoài tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu còn được biết đến là mẹ của ông Chu Đăng Khoa - biệt danh "đại gia kim cương".

Bị cáo Chu Thị Thành ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

22 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về một, hoặc hai tội trong các tội "tham ô tài sản", "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Phiên tòa dự kiến mở vào 2.11, kéo dài trong 4 ngày, do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.

Năm kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP.Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng quỹ BOG

Theo cáo trạng, Công ty Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, logistics, nhà hàng, khách sạn và vận tải biển.

Sau các lần thay đổi, đến cuối tháng 8.2023, vốn điều lệ công ty nâng lên hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó bà Chu Thị Thành sở hữu 77,15%, ông Chu Đăng Khoa 22,77%.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn. Bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn.

Mục đích vừa thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG).

Tiếp đó, bà Thành chỉ đạo tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền Quỹ BOG.

Từ chỉ đạo này, chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, sau đó xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An). Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Tiền sau đó được rút ra, giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2020 - 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỉ đồng, cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.

Doanh nghiệp còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỉ đồng, cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỉ đồng.

Bà Thành cũng chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền Quỹ BOG bị chiếm đoạt được xác định là hơn 79 tỉ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Công ty Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn.

Để cân đối số liệu và phục vụ báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ BOG với cơ quan quản lý, bà Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để "xuất khống" lượng hàng tồn.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định từ năm 2020 - 2022, doanh nghiệp này đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bà Thành cùng các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỉ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại liên quan vụ án. Trong đó, nữ đại gia đã nộp hơn 99 tỉ đồng.