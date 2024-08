Hiện trường vụ gãy cây xanh công viên Tao Đàn làm 2 người tử vong

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời không có mưa gió

Bí thư Quận ủy Q.1 Dương Anh Đức cho biết Quận ủy đang họp về phương án khắc phục sự cố sau vụ việc 2 người không may tử vong do nhánh cây đè trong công viên Tao Đàn. 2 người tử vong gồm 1 người 70 tuổi và một người 62 tuổi. Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường. Quận đang tính toán hỗ trợ những người bị thương.

“Sáng nay cũng không có mưa gió gì. Cây dầu có nhánh to nằm ở trên cao, bên trong bị rỗng”, ông Đức cho biết.

Sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị sẽ rà soát, kiểm tra kỹ cây xanh những khu vực có nhiều bà con sinh hoạt, tập thể dục.

Về mức hỗ trợ cụ thể, Quận ủy Q.1 hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng/người mất, 10 triệu đồng/người bị thương. Bên cạnh đó, UBND Q.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.1 và các đoàn thể đang rà soát quy định, huy động nguồn lực để hỗ trợ thêm.