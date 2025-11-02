Hiệp hội đại lý và dịch vụ hàng hải VN đề ra phương hướng phát triển mới

Báo cáo của Chủ tịch Visaba, Phó tổng giám đốc Công ty CP Gemadept Phạm Quốc Long cho biết: "Ngành hàng hải VN đối diện cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các trung tâm logistics khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan... Việc đại lý tàu biển nhận mức thù lao rất thấp, chưa kể một số nhà khai thác cảng biển cũng dùng chính sách khuyến mãi dịch vụ đại lý tàu để tạo thuận lợi trong việc thu hút tàu container về cảng, gây khó khăn và tạo lợi thế cạnh tranh không bình đẳng đối với các doanh nghiệp đại lý tàu biển thuần túy cũng là thách thức lớn đặt ra".

Chủ tịch Visaba Phạm Quốc Long (thứ 4 từ trái qua) và Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt ẢNH: QUỲNH TRÂN

Hiệp hội đề ra nhiệm vụ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa hội viên và cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tiếng nói của doanh nghiệp, đồng thời chủ động tham gia xây dựng, phản biện và kiến nghị chính sách, đặc biệt là các kiến nghị về kiểm soát hợp lý giá dịch vụ và góp ý vào chiến lược phát triển cảng biển quốc gia, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung.

Chủ tịch Visaba Phạm Quốc Long báo cáo tổng kết tại đại hội ẢNH: QUỲNH TRÂN

Đại hội nhất trí thông qua việc thay đổi tên mới là Hiệp hội đại lý và dịch vụ hàng hải VN và ông Phạm Quốc Long tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Visaba.