Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hiệp hội đại lý và dịch vụ hàng hải VN đề ra phương hướng phát triển mới

Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
02/11/2025 08:18 GMT+7

Chiều 31.10 tại TP.HCM, Hiệp hội đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải VN (Visaba) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 7 (2025 - 2030), tổng kết hoạt động và đề ra phương hướng phát triển mới.

Báo cáo của Chủ tịch Visaba, Phó tổng giám đốc Công ty CP Gemadept Phạm Quốc Long cho biết: "Ngành hàng hải VN đối diện cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các trung tâm logistics khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan... Việc đại lý tàu biển nhận mức thù lao rất thấp, chưa kể một số nhà khai thác cảng biển cũng dùng chính sách khuyến mãi dịch vụ đại lý tàu để tạo thuận lợi trong việc thu hút tàu container về cảng, gây khó khăn và tạo lợi thế cạnh tranh không bình đẳng đối với các doanh nghiệp đại lý tàu biển thuần túy cũng là thách thức lớn đặt ra".

Hiệp hội đại lý và dịch vụ hàng hải VN phát triển mới tại TP . HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch Visaba Phạm Quốc Long (thứ 4 từ trái qua) và Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Hiệp hội đề ra nhiệm vụ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa hội viên và cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tiếng nói của doanh nghiệp, đồng thời chủ động tham gia xây dựng, phản biện và kiến nghị chính sách, đặc biệt là các kiến nghị về kiểm soát hợp lý giá dịch vụ và góp ý vào chiến lược phát triển cảng biển quốc gia, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung.

Hiệp hội đại lý và dịch vụ hàng hải VN đề ra phương hướng phát triển mới - Ảnh 1.

Chủ tịch Visaba Phạm Quốc Long báo cáo tổng kết tại đại hội

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Đại hội nhất trí thông qua việc thay đổi tên mới là Hiệp hội đại lý và dịch vụ hàng hải VN và ông Phạm Quốc Long tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Visaba.

Tin liên quan

Cục Hàng hải VN: 6 thuyền viên VN bị cướp biển bắt cóc tại vùng biển Philippines

Cục Hàng hải VN: 6 thuyền viên VN bị cướp biển bắt cóc tại vùng biển Philippines

Báo cáo của Cục Hàng hải về Bộ GTVT cho biết, rạng sáng nay 11.11, 6 thuyền viên trên tàu Royal 16 đã bị cướp biển tấn công, bắt cóc làm con tin tại vùng biển Philippines .

Yêu cầu đối tác sử dụng thuyền viên Việt tránh xa tuyến hàng hải mất an ninh

Khám phá thêm chủ đề

Hiệp hội đại lý và dịch vụ hàng hải định hướng phát triển Tàu biển chiến lược phát triển Hàng hải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận