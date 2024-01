Hiệp hội phê bình phim quốc gia Mỹ trao giải cao nhất cho 'Past Lives'

Hôm 6.1 (giờ Mỹ), các nhà phê bình đã tập trung tại New York, Los Angeles để bình chọn những bộ phim và màn trình diễn hay nhất của năm. Past Lives đánh bại 2 á quân Oppenheimer và The Zone of Interest ở hạng mục Phim hay nhất.



Greta Lee (vai Nora) trong phim Past Lives IMDb

Andrew Scott đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong All of Us Strangers, trong khi giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Sandra Hüller cho các vai diễn trong cả Anatomy of a Fall và The Zone of Interest.

Charles Melton đã mang về giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất qua phim May December. Ryan Gosling và Robert Downey Jr. được xướng tên ở vị trí á quân.

Greta Lee và Teo Yoo đóng chính phim Past Lives IMDb

Giải Đạo diễn xuất sắc được trao cho Jonathan Glazer (phim The Zone of Interest). Phim không nói tiếng Anh hay nhất: Fallen Leaves, Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Charles Melton (phim May December)/Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)…

Phim Past Lives (tựa Việt Muôn kiếp nhân duyên) xoay quanh hai nhân vật chính - Nora (Greta Lee đóng) và Hae Sung (Teo Yoo). Tình bạn thân thiết của họ bị chia cắt khi Nora theo gia đình di cư sang Mỹ năm 12 tuổi. 24 năm sau, như một mối duyên tiền định, họ gặp lại nhau tại Mỹ nhưng lúc này, Nora đã trở thành vợ của Arthur (John Magaro). Phim chiếu rạp tại Việt Nam hồi tháng 9.2023.