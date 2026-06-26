Bạch biến là bệnh giảm sắc tố da khá phổ biến, xảy ra khi các tế bào sắc tố mất hoặc suy giảm chức năng, khiến trên da xuất hiện những vùng mất sắc tố có ranh giới rõ. Tổn thương thường không gây đau, không ngứa, không có vảy và có thể xuất hiện ở nhiều vị trí như mặt, cổ, bàn tay, cẳng tay hoặc các vùng khác trên cơ thể. Bệnh có thể gặp ở cả nam và nữ, xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường khởi phát trong độ tuổi từ 10 - 30.

Hiểu đúng về bạch biến: Đừng để định kiến làm tổn thương người bệnh

Ước tính, bạch biến ảnh hưởng khoảng 0,5 - 2% dân số thế giới. Mặc dù có thể liên quan đến yếu tố tự miễn hoặc tiền sử gia đình, đây hoàn toàn không phải là bệnh lây truyền từ người sang người. Hiện nay, cùng với sự phát triển của y học, người mắc bạch biến có nhiều cơ hội điều trị hơn trước.



