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Sống như thế nào mới được cho là lành mạnh?
Video Sức khỏe

Sống như thế nào mới được cho là lành mạnh?

Trang Châu - Bùi Oanh

Bắt đầu một lối sống lành mạnh không chỉ dừng lại ở việc ăn uống tốt hơn mà còn phải kết hợp vận động thường xuyên và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Theo Healthline, những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tật, cải thiện tâm trạng và kéo dài tuổi thọ theo thời gian.

Lối sống lành mạnh đơn giản có nghĩa là làm những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Nó mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, trong đó quan trọng nhất là phòng ngừa bệnh tật. Các nghiên cứu cho biết, việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và tránh các thói quen có hại như hút thuốc hay lạm dụng rượu bia giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường type 2 và một số loại ung thư. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

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Không chỉ vậy, giữ gìn sức khỏe còn giúp tiết kiệm chi phí y tế. Khi cơ thể khỏe mạnh, nhu cầu khám chữa bệnh và sử dụng thuốc men cũng giảm đi đáng kể. Đồng thời, những người duy trì lối sống khoa học thường có tuổi thọ cao hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn nhờ cơ thể dẻo dai, ít bệnh tật.

Sống như thế nào mới được cho là lành mạnh? - Ảnh 1.

Sống như thế nào mới được cho là lành mạnh?

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