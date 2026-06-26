Sống như thế nào mới được cho là lành mạnh?

Lối sống lành mạnh đơn giản có nghĩa là làm những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Nó mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, trong đó quan trọng nhất là phòng ngừa bệnh tật. Các nghiên cứu cho biết, việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và tránh các thói quen có hại như hút thuốc hay lạm dụng rượu bia giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường type 2 và một số loại ung thư. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Sống như thế nào mới được cho là lành mạnh?

Không chỉ vậy, giữ gìn sức khỏe còn giúp tiết kiệm chi phí y tế. Khi cơ thể khỏe mạnh, nhu cầu khám chữa bệnh và sử dụng thuốc men cũng giảm đi đáng kể. Đồng thời, những người duy trì lối sống khoa học thường có tuổi thọ cao hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn nhờ cơ thể dẻo dai, ít bệnh tật.