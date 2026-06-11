Hiếu Hiền nghẹn ngào nói về điều tiếc nuối sau khi nghệ sĩ Kim Ngọc qua đời

Sau thành công của tập phim ngắn Bảng hiệu sai chính tả (thuộc series Phim ngắn cuối tuần), diễn viên Hiếu Hiền có dịp tái ngộ người xem trong tập phim mới mang tên 2 giờ tìm mẹ.

Chia sẻ về cơ duyên, Hiếu Hiền cho biết anh bị thu hút ngay từ khi đọc kịch bản bởi những nút thắt nhẹ nhàng, đời thường nhưng giàu tính nhân văn. Với nam diễn viên, mỗi tập phim giống như một câu chuyện đời mà ai cũng có thể học hỏi.

Hiếu Hiền đồng cảm với câu chuyện trong dự án 2 giờ tìm mẹ Ảnh: NSX

Đặc biệt, với 2 giờ tìm mẹ, cảm xúc trong anh dường như vỡ òa. Nam diễn viên tâm sự: “Thật ra, ngay từ lúc trên phim trường, khi đọc thoại thôi là tự động nước mắt tôi đã tuôn rồi. Bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa về. Khi mình từng được làm cha, được làm con, và nhất là khi mình đã mất mẹ rồi thì cảm xúc rất dễ hòa quyện. Tôi nghĩ những ai đang thờ ơ với cha mẹ, khi xem tập phim này chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại về những lời lẽ, câu nói không hay của mình ngày trước, để tự khắc biết cách yêu thương các đấng sinh thành hơn”, anh bộc bạch.

Hiếu Hiền xúc động nhắc về đấng sinh thành

Có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa nhân vật trong phim và cuộc đời của Hiếu Hiền. Nam diễn viên thừa nhận bản thân trước đây là một người ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói với đấng sinh thành. Kỷ niệm mà anh nhớ nhất là những lần đi diễn hay đi chơi khuya, tầm 2 - 3 giờ sáng chưa về đến nhà là mẹ lại gọi điện cằn nhằn. Khi đó, Hiếu Hiền chỉ nhẹ nhàng bảo: “Thôi mẹ cứ ngủ đi, con đi diễn, đi chơi với anh em tí rồi về, mẹ đừng lo”.

Câu chuyện trong phim khiến Hiếu Hiền bồi hồi nhớ đến đấng sinh thành Ảnh: NSX

Những lời cằn nhằn yêu thương tưởng chừng như bình thường ấy, đến khi mất đi rồi mới trở thành một khoảng trống không gì bù đắp nổi. “Sau này, khi không còn được nghe những lời nói của mẹ bên tai nữa, tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi. Tâm hồn tôi như bị rỗng đi một khoảng lớn”, sao nam trải lòng.

Nhắc về đấng sinh thành, Hiếu Hiền xúc động nhớ về thời điểm năm 21 tuổi, khi anh mới chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Nam diễn viên chia sẻ: “Mẹ là người thầy đầu tiên và duy nhất của tôi. Tôi không được học qua trường lớp bài bản nào, bao nhiêu kỹ năng diễn xuất trên trường quay đều là một tay mẹ truyền dạy cặn kẽ”.

Hình ảnh Hiếu Hiền bên mẹ là nghệ sĩ Kim Ngọc Ảnh: NSX

Hiếu Hiền nhớ như in bài học vỡ lòng khi chuyển từ sân khấu cải lương, kịch nói sang phim ảnh. Cố nghệ sĩ Kim Ngọc đã dặn con trai: “Sân khấu con có quyền cường điệu một chút, nhưng bên phim ảnh là con phải thật đời. Càng thật bao nhiêu thì vai diễn sẽ càng thành công bấy nhiêu. Con phải buông bỏ việc cố học thuộc lòng kịch bản một cách máy móc để dành trọn vẹn cảm xúc cho nhân vật”.

Những ngày đầu đi diễn, khán giả chưa biết Hiếu Hiền là ai, họ chỉ gọi anh là "con của nghệ sĩ Kim Ngọc". Đứng dưới cái bóng quá lớn của mẹ, anh không hề áp lực mà thấy mình may mắn. Kỷ niệm hạnh phúc nhất đời anh là khi hai mẹ con diễn chung sau khi Hiếu Hiền góp mặt trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Lúc bước ra sân khấu được khán giả vỗ tay rần rần, có người vì thương quá nên tặng 2 mẹ con hai cây xúc xích. Anh vui sướng khoe với mẹ: “Mẹ thấy chưa, có người thương mình nè”. Đó là những mảng ký ức lấp lánh niềm vui bình dị mà anh gom góp, nâng niu suốt 18 năm qua.