Nghệ sĩ Kiều Oanh nói lý do ít đóng phim, hôn nhân viên mãn ở tuổi 52

Mới đây, khi tham gia chương trình Trò chuyện với tương lai, lắng nghe câu chuyện của một khách mời về việc bị cha ruột sắp đặt mọi thứ, nghệ sĩ Kiều Oanh gây chú ý khi xúc động chia sẻ về quá khứ của mình. Cô kể bản thân mất cha từ lúc 9 tuổi nên chưa có nhiều cảm nhận về đấng sinh thành.

“Tôi lớn lên phải tự sắp đặt cuộc đời mình. Với đôi chân của một người con gái, tôi phải bôn ba. Nếu đánh đổi, tôi thèm một người cha sắp đặt cho mình. Có lẽ tôi sẽ thèm cảm giác đó. Biết rằng sẽ có sự gò bó nhưng trong đó là cả một sự bảo vệ. Cuộc đời mà, được cái này sẽ bớt cái kia, ăn thua là mình biết dung hòa”, cô bày tỏ.

Quan điểm làm nghề của Kiều Oanh

Nghệ sĩ Kiều Oanh là khách mời trong chương trình Trò chuyện với tương lai do Dược sĩ Tiến cầm trịch ẢNH: FBNV

Gần đây, nghệ sĩ Kiều Oanh đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau khoảng 10 năm. Lý giải về sự trở lại này, nữ diễn viên nói cô quan niệm mọi thứ đến với mình là duyên số. Khi có một vai diễn phù hợp với bản thân, Kiều Oanh nhận lời góp mặt.

“Bây giờ tôi không phải là diễn viên trẻ mới vào nghề và cũng không phải là diễn viên cây đa cây đề gì hết, ít nhất tôi cũng đã có chọn lựa cho riêng mình. Bởi vì mình tôn trọng khán giả nên phải chọn lựa làm sao để có những vai diễn khiến khán giả yêu thương mình nhiều hơn”, cô nói.

Theo Kiều Oanh, ai cũng muốn có nhiều vai diễn mới dành tặng người hâm mộ. Tuy nhiên, cô e ngại khi xuất hiện dày đặc, bản thân lại không đủ thời gian đầu tư vào từng tác phẩm hay nuôi tâm lý nhân vật. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Khi đủ duyên và đúng vai diễn mình yêu thích, và khi cảm thấy nó hợp với mình thì tôi nhận lời thôi”.

Kiều Oanh nói thêm khi học ở trường sân khấu sẽ được dạy “muôn hình vạn trạng” nhưng mỗi diễn viên cũng cần hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu, từ đó có những định hướng phù hợp. Quan điểm về lựa chọn vai diễn của nữ nghệ sĩ cũng có sự thay đổi so với trước. “Cách đây mấy chục năm, khi đang học hỏi thì tôi có thể dấn thân vào tất cả các vai. Nhưng ở hiện tại, cô ưu tiên cho những nhân vật mà bản thân cảm thấy mình có thể làm tốt nhất”, cô nói.

Ở tuổi ngoài 50, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ẢNH: FBNV

Trong hành trình làm nghề, Kiều Oanh không ngừng học hỏi, sáng tạo để có được một vai diễn ưng ý. Cô nói trong quá trình tiền kỳ, đạo diễn và diễn viên sẽ cùng trao đổi, từ đó tạo ra một công thức chung cho nhân vật.

“Đạo diễn sẽ cho diễn viên sáng tạo, nhưng sự sáng tạo đó phải nằm trong tổng thể. Mình sáng tạo là cho cá nhân, cho vai diễn của mình nhưng đạo diễn là người xem xét coi điều đó có phù hợp khi đặt với các vai diễn kế bên hay không. Mỗi người một nhiệm vụ là như vậy”, cô chia sẻ.

Ở tuổi 52, ngoài sự nghiệp, nghệ sĩ Kiều Oanh còn có tổ ấm viên mãn bên chồng là nghệ sĩ Hoàng Nhất. Nhờ sự hỗ trợ của người thân hai bên, cộng với việc chủ động giảm bớt việc nên nữ nghệ sĩ cân bằng được giữa thời gian làm nghề và chăm lo cho gia đình.

“Cuộc sống hôn nhân cũng giống như bao gia đình khác, có đủ hỉ nộ ái ố, không có gì để phô bày. Điều quan trọng là hai người biết giữ gìn cuộc sống hôn nhân, tôn trọng, nhường nhịn và chia sẻ mỗi ngày”, nữ nghệ sĩ chia sẻ về chuyện kín tiếng đời tư.