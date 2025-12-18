Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ chuyện để lại tài sản cho các con

Nghệ sĩ Kiều Oanh sống chậm giữa dòng chảy showbiz, xem gia đình là điểm tựa lớn nhất của mình

Ảnh: FBNV

Kiều Oanh chỉ nghĩ mình là một nhân viên nghệ thuật

* Xin chào nghệ sĩ Kiều Oanh! Trong khi các diễn viên lứa trung niên đang được săn đón cả điện ảnh lẫn sân khấu thì chị có vẻ trầm lắng hơn, có sự chọn lọc kỹ lưỡng. Có phải vì cuộc sống hiện tại của chị đã đủ đầy?

- Nghệ sĩ Kiều Oanh: Nếu nói đủ đầy theo kiểu vật chất, tài sản lớn thì chắc chắn là không. Tôi quan điểm nếu nói nghệ sĩ giàu thì phải nhắc về các vai diễn để đời. Với tôi, trong cuộc sống này khó có thể nói thế nào là giàu, là nghèo. Tôi quan niệm đủ đầy là ngày ba bữa ăn, con cái được học hành, mình không bệnh hoạn, bình an, bây giờ vẫn còn làm nghề thì điều đó mới là sự giàu có.

Bây giờ tôi không còn trẻ mà cũng chưa hẳn là già, nằm ở lưng chừng nên rất kén vai. Tôi chỉ có thể đóng vai chị, vai mẹ chứ không thể đóng vai chính trẻ đẹp được. Có những dự án mời nhưng tôi thấy không phù hợp thì đành từ chối, dù cũng tiếc chứ. Tính cách của tôi từ trước đến nay gần như không thay đổi. Ngày xưa, khi chưa có tên tuổi, tôi sống sao thì bây giờ vẫn vậy. Tôi tin rằng đó là sự sắp đặt của Tổ nghiệp, để mình đi từng bậc thang một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Mình vẫn còn được học hỏi mỗi ngày, chứ không dám nhận mình đã hoàn thiện hay giỏi đến mức không cần cố gắng nữa.

Gần đây, tôi cũng nhận được vài lời mời phim, nhưng thấy không phù hợp thì tôi từ chối. Dĩ nhiên là có tiếc, nhưng không thể nhận cho có. Trong nghệ thuật, giữa hàng triệu người, mình vẫn còn được khán giả yêu thương đã là một điều may mắn lớn. Tôi nghĩ rằng có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, nên tôi chọn cách trân trọng từng ngày được làm nghề.

* Nhiều khán giả tiếc cho Kiều Oanh và cho rằng nếu làm hình ảnh tốt, tên tuổi của chị sẽ nổi tiếng hơn nữa. Bản thân chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi không nghĩ như vậy. Sau mấy chục năm làm nghề, hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ bản thân mình. Nếu bảo tôi phải lăn xả như mấy chục năm trước, phải chạy theo truyền thông, phải bằng mọi cách đưa hình ảnh lên cao hơn nữa thì tôi thật sự không còn tư tưởng đó. Với tôi, mọi thứ rất đơn giản, ai cần đến mình thì sẽ làm hết mình. Đó là cách tôi yêu nghề và trân trọng nghề. Còn chuyện phải bỏ tiền, phải tạo chiêu trò để giữ hình ảnh hay vị thế, tôi biết đó là dòng chảy chung, nhưng có lẽ tôi là người chọn đi con đường khác. Và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó mà không buồn.

Nữ nghệ sĩ cho biết dù không xuất hiện nhiều nhưng tình yêu nghề trong cô luôn cháy bỏng, không ai có thể làm chùn bước Ảnh: FBNV

Từ lúc còn học ở trường nghệ thuật, tôi luôn nghĩ mình giống như một người đi làm, một nhân viên nghệ thuật. Có việc thì làm hết lòng, xong việc thì về. Tôi chưa bao giờ có khái niệm ngôi sao hay hạng A. Vì không đặt nặng danh tiếng nên khi tên tuổi có lên, có xuống, tôi cũng không bị áp lực. Nếu mình sống mà lúc nào cũng bám vào hào quang thì rất mệt. Với tôi, còn được làm nghề nghĩa là còn được khán giả yêu thương, như vậy đã là may mắn rồi. Tôi chưa bao giờ sống bằng cái tôi ngôi sao. Ngay cả lúc được yêu thương nhiều nhất, cát sê tốt nhất, tôi cũng vậy. Và bây giờ, nếu không còn hot như trước, tôi cũng không buồn. Nếu buồn, chắc tôi đã không giữ được sự nhẹ nhõm này.

* Nếu không thường xuyên đóng phim, diễn kịch, chị xoay xở kinh tế ra sao?

- Tôi vẫn thường xuyên đi diễn sân khấu ở vùng sâu, vùng xa. May mắn là khán giả các tỉnh còn thương tôi, bởi trước đây họ theo dõi nhiều video hài, cải lương cũng như những vai diễn của tôi trên truyền hình. Tôi và anh Hoàng Nhất hay diễn chung, vì anh cũng hát cải lương, khán giả rất thích được nghe hai vợ chồng hát cùng nhau. Nhờ vậy, chúng tôi có nguồn thu ổn định để lo cho gia đình và tiếp tục gắn bó với nghề.

Khi đi diễn tỉnh, tôi luôn cố gắng mang đến một tiết mục có đủ màu sắc, từ dân ca, một vài câu ca cổ, một tiểu phẩm hài nhẹ nhàng, rồi cải lương. Tôi vẫn đi show đều, chỉ là không dám chạy dày như hồi trẻ vì phải giữ sức khỏe. May mắn hơn, giọng hát của tôi vẫn còn tốt, thậm chí có phần khỏe hơn trước. Tuy vậy, tôi luôn ý thức giữ gìn, không dám phá sức để đi đường dài với nghệ thuật.

Kiều Oanh cho rằng nếu không được khán giả yêu thương, cô khó có thể đi diễn bền bỉ suốt từng ấy năm Ảnh: FBNV

Hôn nhân hiếm khi xảy ra cãi vã với NSƯT Hoàng Nhất

* Nếu cả hai vợ chồng cùng đi diễn tỉnh, chị sắp xếp thời gian chăm sóc hai con như thế nào?

- Tôi có hai con gái, bé lớn 17 tuổi và bé nhỏ 7 tuổi. Tôi may mắn có gia đình hai bên luôn hỗ trợ, chăm sóc các con mỗi khi đi xa. Tuy vậy, ở giai đoạn này tôi cũng chủ động hạn chế công việc hơn trước. Nếu như ngày xưa còn trẻ, tôi có thể bay nhảy, chạy show liên tục, thì bây giờ tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho con, nhất là bé nhỏ. Người thân trong gia đình cũng đã lớn tuổi, nên mình phải san sẻ phần nào. Vì vậy, tôi chọn lọc công việc kỹ hơn, chấp nhận giảm nhịp để cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp.

* Khi con gái sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, chị có hướng con theo nghệ thuật không?

- Với con gái lớn, tôi chưa bao giờ ngăn cản. Hai mẹ con luôn nói chuyện với nhau như bạn bè. Con có thể theo đuổi bất kỳ đam mê nào, nhưng trước hết phải học hành đến nơi đến chốn, hoàn thành đại học và có một nghề đủ để tự nuôi sống bản thân. Tôi tôn trọng sở thích của con, lắng nghe và ủng hộ, chứ không can thiệp hay áp đặt. Tuy nhiên, ở thời điểm này, tôi vẫn muốn con tập trung học tập cho vững vàng. Khi có nền tảng kiến thức và nhận thức đủ chín, con sẽ tự tin hơn trước những lựa chọn của mình. Làm nghề nghệ thuật không phải ai cũng thành công, lại nhiều bấp bênh. Vì vậy, tôi chọn cách định hướng nhẹ nhàng, để con có một chỗ dựa vững chắc trước khi bước ra con đường riêng.

Tổ ấm của nghệ sĩ Hoàng Nhất - Kiều Oanh bên hai con gái Ảnh: FBNV

* Chị có lên kế hoạch học tập, định hướng cho con đi du học trong tương lai không?

- Với con gái, tôi không áp đặt hay vạch sẵn kế hoạch tương lai. Tôi thường hỏi con muốn học gì, muốn đi đâu, rồi tôn trọng lựa chọn của con. Tôi chỉ đóng vai trò định hướng, phân tích cho con hiểu, nếu chọn con đường này thì sẽ như thế nào, khả năng của gia đình đến đâu, con cần nỗ lực ra sao để cùng chia sẻ trách nhiệm. Hai mẹ con bàn bạc, trò chuyện với nhau như những người bạn. Tôi nói rõ khả năng của mình, còn con thì cố gắng học tập để giành học bổng trong khả năng, cùng san sẻ với mẹ.

Hiện tại, con gái bày tỏ thích học về âm nhạc, đồng thời quan tâm đến lĩnh vực marketing. Tôi định hướng con nên học marketing để làm nền tảng hỗ trợ con đường nghệ thuật sau này. May mắn là con chăm học, có ý thức và ngoan ngoãn, đó là điều khiến tôi rất yên tâm.

* Trước đó, Kiều Oanh từng chia sẻ đã sang tên, để lại tài sản cho các con. Chị sắp xếp mọi chuyện ra sao?

- Nghe chữ tài sản thì thấy lớn quá. Thật ra chỉ là tôi để dành một phần cố định cho mỗi bé, phần đó là "bất di bất dịch". Dù có chuyện gì xảy ra, kể cả ốm đau hay khó khăn, tôi cũng không đụng tới, để lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Công việc của nghệ sĩ vốn bấp bênh, cuộc sống thì không thể nói trước điều gì. Vì vậy, tôi chỉ âm thầm dành dụm trong khả năng của mình, chứ không phải là tài sản gì lớn lao. Nếu bản thân có thiếu thốn một chút cũng ráng chịu, miễn là phần dành cho con vẫn được giữ nguyên.

* Chị vẫn còn khá trẻ, việc chuẩn bị tài sản riêng cho các con có phải là quá sớm?

- Không sớm đâu. Tính tôi vốn lo xa từ khi còn ngoài hai mươi. Nghệ sĩ lại càng phải lo, bởi có lúc làm được, có lúc không, chẳng ai biết trước điều gì. Bệnh tật hay biến cố cũng có thể đến bất ngờ. Vì vậy, tôi xem việc chuẩn bị cho con là trách nhiệm, mà được làm trách nhiệm đó cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi chỉ để dành phần cho các con học hành đàng hoàng, vậy thôi. Tôi có chia sẻ quyết định này với anh Hoàng Nhất và anh rất tôn trọng. Vợ chồng phải luôn cùng nhau chia sẻ thì tôi mới có thể đưa ra quyết định như vậy được.

Nữ nghệ sĩ 7X bày tỏ sự ủng hộ và đồng hành của chồng là phần quan trọng để cô có được như hôm nay Ảnh: FBNV

* Ở tuổi ngoài 50, chị có còn gặp áp lực chuyện kinh tế không?

- Hiện tại tôi không áp lực về kinh tế, vì đã có sự chuẩn bị và tích lũy từ trước. Nếu không tích lũy suốt mấy chục năm làm nghề thì tôi đã không có khoản tiền riêng để lo cho các con. Điều đó không đồng nghĩa là tôi giàu nứt đố đổ vách. Chỉ là tôi sống rất đơn giản, không chạy theo hàng hiệu hay tiêu xài lớn. Tôi hài lòng với những gì mình có và biết sắp xếp trong khả năng, như người ta nói, "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Chính sự đủ đầy đó giúp tôi giữ được trạng thái an nhiên. Hơn hết, đó cũng là bản chất của tôi. Chỉ cần còn sống, còn bình an là đã thấy vui rồi. Có khi chỉ một bữa cơm đạm bạc cũng đủ làm tôi hạnh phúc.

* Vì sao nghệ sĩ Kiều Oanh rất thoải mái khi nhắc về nghệ thuật nhưng lại khá kín tiếng về hôn nhân?

- Tôi quan niệm mình là người làm nghệ thuật thì chỉ nên chia sẻ với khán giả những câu chuyện liên quan đến nghề. Còn đời sống riêng tư thì không cần đưa ra bên ngoài. Cuộc sống hôn nhân cũng giống như bao gia đình khác, có đủ hỉ nộ ái ố, không có gì để phô bày. Điều quan trọng là hai người biết giữ gìn cuộc sống hôn nhân, tôn trọng, nhường nhịn và chia sẻ mỗi ngày. Tôi cũng như bao người khác, phải học cách chăm sóc và vun vén tình cảm từng ngày. Với tôi, chỉ cần đủ chân thành thì vợ chồng có thể đi cùng nhau lâu dài.

Anh Hoàng Nhất vốn là người ít nói, tính tình đơn giản và nhẹ nhàng. Ngoài sân khấu, tôi có thể sôi nổi, ồn ào, nhưng khi về nhà thì phải chậm lại, lắng xuống để lo cho gia đình. Vì vậy, diễn xong là tôi gác công việc sang một bên, trở về đúng vai trò của mình, chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm. Có lẽ cũng nhờ vậy mà vợ chồng hiếm khi xảy ra mâu thuẫn hay bất đồng lớn.

Có lúc tôi cũng tự hỏi: 'Sao vợ chồng mình ít cãi nhau vậy?'. Thật ra là vì chẳng có gì để cãi. Hai người thường tranh nhau làm việc cho đối phương, tôi thì muốn làm thay phần của chồng, còn anh lại giành làm việc của vợ. Từ chuyện nhà cửa đến chăm sóc con cái, ai cũng chủ động gánh vác cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà vợ chồng hầu như không xảy ra xung đột hay bất đồng lớn. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, êm ả trôi qua.

* Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Oanh về những chia sẻ!