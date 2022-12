Hiếu Nguyễn kể sự cố khi đóng phim với Kim Tuyến, Băng Di

Một bộ phận khán giả thuộc các dân tộc thiểu số ở châu Mỹ và New Zealand chỉ trích đoàn phim Avatar: The way of water chiếm đoạt văn hóa, có cách khắc họa hời hợt, sai lệch văn hóa bản địa thông qua hình tượng người Na'vi. Họ thậm chí lên tiếng kêu gọi tẩy chay bộ phim.