Giải trí Phim

Hiếu Nguyễn tạo 'cú đúp' với phim Việt

Hải Duy
Hải Duy
13/09/2025 11:33 GMT+7

Hiếu Nguyễn khẳng định vị thế khi cùng lúc ‘gây bão’ phòng vé với ‘Mưa đỏ’ và chinh phục khán giả truyền hình qua ‘Duyên’.

Nếu chỉ huy Thành trong Mưa đỏ khắc họa hình ảnh hào hùng, thì vai Bình trong phim truyền hình Duyên để lại nỗi day dứt, ám ảnh nơi khán giả. Trong Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn đảm nhận vai chỉ huy Thành, là một nhân vật có thật trong trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Hiếu Nguyễn tạo ‘cú đúp’ với phim Việt - Ảnh 1.

Chỉ huy Thành trong Mưa đỏ do Hiếu Nguyễn thủ vai

Ảnh: NVCC

Để khoác lên mình màu áo lính một cách chân thực, nam diễn viên dành gần một tháng rèn luyện tại Củ Chi, sống trong môi trường quân ngũ để thấm nhuần tinh thần người lính. Nỗ lực ấy được ghi nhận khi Mưa đỏ cán mốc 600 tỉ đồng doanh thu (tính đến 14 giờ ngày 11.9), trở thành hiện tượng phòng vé và tạo bệ phóng mạnh mẽ cho cả dàn diễn viên.

Hiếu Nguyễn trong phim truyền hình Duyên

Bên cạnh cơn “sốt” từ Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn tiếp tục thử thách bản thân với vai Bình trong Duyên của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Ở bộ phim này, nam diễn viên sinh năm 1990 hóa thân thành một chàng trai nghèo nhưng giàu nghị lực, nuôi dưỡng tình yêu trong sáng với Út Thủy (Oanh Kiều thủ vai). 

Thế nhưng, định kiến giàu nghèo đã nhuốm màu bi kịch lên mối tình, đẩy cuộc đời Bình vào vòng xoáy thù hận. Nhân vật Bình là một thử thách thực sự về chiều sâu tâm lý, vì uất hận mà chọn con đường sai lầm. Hình ảnh anh đau đớn nhìn người mình yêu nên duyên cùng bạn thân đã trở thành phân đoạn khiến khán giả day dứt.

Hiếu Nguyễn tạo ‘cú đúp’ với phim Việt - Ảnh 2.

Tạo hình nhân vật Bình trong Duyên do Hiếu Nguyễn thủ vai

Ảnh: NVCC

Đối với Hiếu Nguyễn, 2 vai diễn này đã liên tiếp giúp anh khẳng định khả năng biến hóa, đồng thời mở ra những nấc thang mới trong sự nghiệp diễn xuất. “Khi làm việc, tôi chỉ cố gắng hết sức, chưa bao giờ nghĩ phim sẽ được đón nhận rộng rãi như thế. Mỗi tác phẩm đều là “duyên” của người diễn viên, khi đúng thời điểm sẽ tự khắc tạo sự đồng điệu với khán giả”, anh chia sẻ.

Với cuộc sống đời thường, Hiếu Nguyễn chọn cho mình sự điềm tĩnh. Bên cạnh đó, anh đang hạnh phúc trong mối quan hệ với bạn gái người Philippines và xem tình yêu là nguồn năng lượng tích cực. Theo nam diễn viên 9X, tình yêu cũng như điện ảnh, chỉ có sức mạnh khi xuất phát từ sự chân thành. “Chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều thử thách để có được ngày hôm nay. Chính điều đó khiến tôi trân quý hơn mối quan hệ này”, anh tâm sự.

Mang đến thông điệp sâu sắc về sự chữa lành trong các mối quan hệ gia đình, vai diễn bà Hà của diễn viên Khánh Huyền trong phim 'Duyên' đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Hiếu Nguyễn diễn viên Hiễu Nguyễn Mưa đỏ Duyên THVL
