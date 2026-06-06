Hiệu trưởng ĐH nói về sự thay đổi trong đào tạo kỹ sư CNTT hiện nay

PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, phát biểu trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường sáng nay ảnh: Q.D

Đó là chia sẻ của Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (8.6.2006 – 8.6.2026) diễn ra sáng nay 6.6.

Được thành lập theo Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường ĐH Công nghệ thông tin là trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại số.

Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM vinh dự đón nhận Cờ truyền thống do UBND TP.HCM trao tặng dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ảnh: q.d

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng: "Chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang thay đổi từng ngày. CNTT không còn là một lĩnh vực riêng biệt, mà đã và đang định hình tương lai của mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực và mọi hoạt động của đời sống xã hội".

Trong bối cảnh đó, PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang nhìn nhận, sứ mạng của Trường ĐH Công nghệ thông tin được đặt ở một tầm cao mới: không chỉ đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin, mà đào tạo công dân số, chuyên gia số, nhà lãnh đạo số cho tương lai đất nước; không chỉ truyền đạt tri thức, mà góp phần kiến tạo năng lực công nghệ cốt lõi, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số. "Chúng ta phải đào tạo những con người có khả năng dẫn dắt sự thay đổi", ông Khang nhấn mạnh.

Trong giai đoạn mới, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin cho biết nhà trường kiên định với mục tiêu xây dựng môi trường ĐH nghiên cứu hiện đại; đẩy mạnh công bố quốc tế; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; tăng cường hợp tác quốc tế; thu hút nhân tài; thu hút các nhà khoa học xuất sắc; và kết nối sâu rộng hơn với doanh nghiệp, cộng đồng và các đối tác trong và ngoài nước.

Dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM vinh dự đón nhận Cờ truyền thống do UBND TP.HCM trao tặng, ghi nhận những đóng góp nổi bật của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong suốt 20 năm qua.