Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM chính thức có hiệu trưởng mới

PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH quốc gia TP.HCM). ảnh: uit

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có quyết định bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH quốc gia TP.HCM), làm Hiệu trưởng trường ĐH này. Thời gian bổ nhiệm có thời hạn 5 năm.

PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang sinh năm 1974, quê Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Ông Khang tốt nghiệp ĐH ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 1996.



Năm 2001, ông nhận bằng thạc sĩ ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), sau đó năm 2014 ông nhận bằng tiến sĩ công nghệ thông tin cũng tại trường này. Cuối năm ngoái, tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận học hàm phó giáo sư lĩnh vực công nghệ thông tin.

Quá trình công tác của PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang gắn liền với lĩnh vực công nghệ thông tin và trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM. Cụ thể, từ năm 1996 đến 2012, ông Khang là giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, từ 2012-2017 là giảng viên chính Trường ĐH Công nghệ thông tin. Ông đảm nhiệm vị trí Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin từ năm 2017 đến nay.

Cuối năm ngoái, ĐH Quốc gia TP.HCM có quyết định phân công ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin, phụ trách trường cho đến khi có thông báo mới (thay cho PGS-TS Nguyễn Hoàng Tú Anh thôi giữ chức hiệu trưởng do hết tuổi quản lý).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang tập trung vào 2 lĩnh vực chính: sắp xếp thời khóa biểu sử dụng cách tiếp cận theo hướng metaheuristic và thị giác máy tính. Đến nay, ông Khang đã công bố 75 bài báo khoa học, trong đó 11 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, 7 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Với quyết định này của Bộ GD-ĐT, Ban giám hiệu Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM hiện gồm 3 người: PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang làm Hiệu trưởng; 2 phó hiệu trưởng gồm: PGS-TS Vũ Đức Lung và PGS-TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân.











