Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang phụ trách Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
25/11/2025 15:04 GMT+7

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang vừa được ĐH Quốc gia TP.HCM phân công phụ trách Trường ĐH Công nghệ thông tin.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang phụ trách Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

ảnh: Q.D

Hôm nay (25.11), ĐH Quốc gia TP.HCM có quyết định phân công tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin, phụ trách trường kể từ ngày 1.12.2025 cho đến khi có thông báo mới.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang sinh năm 1974, quê Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Ông Khang tốt nghiệp ĐH ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 1996.

Năm 2001, ông nhận bằng thạc sĩ ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), sau đó năm 2014 ông nhận bằng tiến sĩ công nghệ thông tin cũng tại trường này.

Quá trình công tác của ông gắn liền với lĩnh vực công nghệ thông tin và trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM. Cụ thể, từ năm 1996 đến 2012, tiến sĩ Khang là giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, từ 2012-2017 là giảng viên chính Trường ĐH Công nghệ thông tin. Ông đảm nhiệm vị trí Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin từ năm 2017 đến nay.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang tập trung vào 2 lĩnh vực chính: sắp xếp thời khóa biểu sử dụng cách tiếp cận theo hướng metaheuristic và thị giác máy tính. Đến nay, ông Khang đã công bố 75 bài báo khoa học, trong đó 11 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, 7 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Mới đây nhất, tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận học hàm phó giáo sư lĩnh vực công nghệ thông tin.

Với quyết định này, Ban giám hiệu Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) gồm: tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang là Phó hiệu trưởng phụ trách, PGS-TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân làm Phó hiệu trưởng. PGS-TS Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng nhà trường, thôi giữ chức hiệu trưởng do hết tuổi quản lý.

Tin liên quan

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Có ngành gần mức tuyệt đối

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Có ngành gần mức tuyệt đối

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM năm 2025 lấy ở mức rất cao tất cả các phương thức, trong đó có ngành lấy gần mức tuyệt đối.

Khám phá thêm chủ đề

đh công nghệ thông tin phụ trách phó hiệu trưởng ĐH Quốc Gia Tp.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận