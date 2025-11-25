Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang phụ trách Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang ảnh: Q.D

Hôm nay (25.11), ĐH Quốc gia TP.HCM có quyết định phân công tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin, phụ trách trường kể từ ngày 1.12.2025 cho đến khi có thông báo mới.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang sinh năm 1974, quê Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Ông Khang tốt nghiệp ĐH ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 1996.

Năm 2001, ông nhận bằng thạc sĩ ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), sau đó năm 2014 ông nhận bằng tiến sĩ công nghệ thông tin cũng tại trường này.

Quá trình công tác của ông gắn liền với lĩnh vực công nghệ thông tin và trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM. Cụ thể, từ năm 1996 đến 2012, tiến sĩ Khang là giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, từ 2012-2017 là giảng viên chính Trường ĐH Công nghệ thông tin. Ông đảm nhiệm vị trí Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin từ năm 2017 đến nay.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang tập trung vào 2 lĩnh vực chính: sắp xếp thời khóa biểu sử dụng cách tiếp cận theo hướng metaheuristic và thị giác máy tính. Đến nay, ông Khang đã công bố 75 bài báo khoa học, trong đó 11 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, 7 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Mới đây nhất, tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận học hàm phó giáo sư lĩnh vực công nghệ thông tin.

Với quyết định này, Ban giám hiệu Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) gồm: tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang là Phó hiệu trưởng phụ trách, PGS-TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân làm Phó hiệu trưởng. PGS-TS Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng nhà trường, thôi giữ chức hiệu trưởng do hết tuổi quản lý.