Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai về làm Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đồng Nai

Ngày 22.6, tiến sĩ Đặng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai, đã chính thức tiếp nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đồng Nai.

Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn (người cầm hoa) giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đồng Nai từ 22.6 ẢNH: H.K

Phát biểu tại buổi làm việc, tiến sĩ Đặng Anh Tuấn cho biết rất vinh dự khi nhận nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền thành phố Đồng Nai giao phó.

Tân Giám đốc Sở GD-ĐT hứa sẽ cùng với tập thể cán bộ nhân viên, giáo viên, nhân viên toàn ngành quyết tâm đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết để đưa sự nghiệp giáo dục địa phương bứt phá mạnh mẽ.

Trước đó, vào ngày 19.6, Thành ủy, UBND thành phố Đồng Nai đã công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều đơn vị, địa phương. Tất cả các quyết định có hiệu lực từ ngày 22.6.

Trong đó, điều động, chỉ định bà Trương Thị Kim Huệ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố.

Đồng thời điều động, bổ nhiệm ông Đặng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai, giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT.

Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn trước đây công tác ở Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an). Đến tháng 8.2025 chuyển công tác vào Đồng Nai, được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (từ ngày 30.4.2026 Đồng Nai chính thức lên thành phố) giao nhiệm vụ Phó hiệu trưởng vụ phụ trách, điều hành Trường đại học Đồng Nai từ ngày 21.8.2025.

Sau một thời gian phụ trách, tiến sĩ Đặng Anh Tuấn đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, củng cố khối đoàn kết nội bộ. Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện đề án thu hút nhân lực trình độ cao và đề án xây dựng, phát triển Trường đại học Đồng Nai giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn 2045.

Đến 4.4.2026, tiến sĩ Đặng Anh Tuấn được UBND tỉnh Đồng Nai bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trên toàn quốc vào ngày 15.3.2026, tiến sĩ Đặng Anh Tuấn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai và đại biểu Quốc hội.