Hiệu trưởng trường vùng cao mong học sinh tiến gần hơn với giấc mơ của mình

Sáng 5.9, tại Trường PTDT bán trú tiểu học Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy niềm vui của thầy trò nơi vùng cao.

Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng lãnh đạo địa phương trao quà cho các học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới ẢNH: ĐĂNG HẢI

Cần có khát vọng lớn hơn

Trong diễn văn khai giảng, bà Dương Thị Thành, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh năm học mới không chỉ là khởi đầu của chặng đường tiếp theo mà còn hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT).

"Và đây cũng là năm học đầu tiên sau sự kiện sáp nhập. Là thời điểm mà mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ học sinh, sinh viên cần vững vàng hơn, trưởng thành hơn và có khát vọng lớn hơn", bà Thành chia sẻ.

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 của Trường PTDT bán trú tiểu học Lũng Cú diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy niềm vui

Bà Thành cũng tự hào điểm lại những thành tích nổi bật của năm học 2024 - 2025, trong đó chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, đội ngũ giáo viên đoạt nhiều danh hiệu dạy giỏi các cấp và tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình đạt trên 96%.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường chào đón 166 học sinh lớp 1 và 145 học sinh lớp 6. Bà Thanh tin tưởng tập thể sư phạm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc, chất lượng.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trao quà cho học sinh ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Thầy cô tin rằng, các em với sự nỗ lực, cố gắng, nhiệt huyết, chăm ngoan, nghe lời thầy cô, vâng lời bố mẹ cùng với tinh thần đoàn kết, tự chủ, sáng tạo, sẽ không ngừng tiến bộ. Để mỗi ngày đến trường là một ngày các em đến gần hơn với ước mơ của chính mình với kỳ vọng lớn lao của đất nước", bà Thành nhắn nhủ.

T.Ư Đoàn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa

Ngay sau phần văn nghệ chào mừng và lễ đón học sinh đầu cấp, anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn đã tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới.

Đặc biệt, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm: 10 xe đạp, 30 suất học bổng, 1 phòng tin học "Cho em", 100 ảnh Bác Hồ, 500 lá cờ Tổ quốc và sách cho các trường học trên địa bàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn trao quà cho nhà trường ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác đã khánh thành phòng tin học, trực tiếp đến thăm khu vực học sinh bán trú và trao tặng 200 chiếc chiếu, 300 chiếc thìa, 50 bát tô, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em.

Đoàn công tác tham gia lễ chào cờ tại chân cột cờ Lũng Cú ẢNH: ĐĂNG HẢI

Dịp này, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu đã tham gia lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú, biểu tượng thiêng liêng cho chủ quyền đất nước tại cực Bắc Tổ quốc.