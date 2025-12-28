Hiệu trưởng Trường Y dược - Trường ĐH Trà Vinh được phong Anh hùng Lao động

Ngày 28.12, tin từ Trường ĐH Trà Vinh cho biết, Giáo sư, tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân (GS-TS-TTND) Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, Hiệu trưởng Trường Y dược (Trường ĐH Trà Vinh), vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra ở Thủ đô Hà Nội vào ngày 27.12.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho GS-TS-TTND Tạ Văn Trầm ảnh: chụp màn hình VTV

Đây là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện rõ nét qua quá trình công tác lâu dài, bền bỉ và hiệu quả của GS-TS-TTND Tạ Văn Trầm.

GS-TS-TTND Tạ Văn Trầm dành trọn tuổi xuân miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp điều trị hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ biến chứng nặng và tử vong ở trẻ mắc sốt xuất huyết. Sự tâm huyết này không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhi, mà còn tạo nền tảng khoa học vững chắc cho việc phòng, chống dịch bệnh tại địa phương và khu vực.

Ông biên soạn và chủ biên nhiều sách chuyên khảo về sốt xuất huyết Dengue, chẩn đoán sớm nhiễm Dengue, bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em…, trực tiếp hướng dẫn thành công các thế hệ tiến sĩ, nghiên cứu sinh, cao học và nhiều bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức y học chất lượng cao cho đất nước.

GS-TS-TTND Tạ Văn Trầm (thứ 5 từ trái qua, hàng thứ 2) chụp hình lưu niệm cùng GS-TS Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng trường và PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh (thứ 4 và thứ 3, từ phải sang, hàng đầu) cùng chúc mừng các PGS-TS được bổ nhiệm năm 2025 ảnh: nam long

Bên cạnh đó, ông có nhiều đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp tỉnh, cấp cơ sở; là tác giả, đồng tác giả của hơn 298 bài báo khoa học trên các tạp chí y học trong nước, các công trình khoa học đăng trên các tạp chí y học quốc tế uy tín, trong đó có các tạp chí hệ số ảnh hưởng cao, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và quản lý y tế.

Đặc biệt, với vai trò Hiệu trưởng Trường Y dược - Trường ĐH Trà Vinh, GS-TS-TTND Tạ Văn Trầm rất tâm huyết lãnh, chỉ đạo xây dựng môi trường học thuật tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, gắn liền giữa lý thuyết và thực tiễn lâm sàng, lấy chất lượng kỹ năng thực hành làm trọng tâm; đổi mới đào tạo, thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học lớn cập nhật chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực quốc tế, đáp ứng tốt theo yêu cầu xã hội.



