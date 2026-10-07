Highlight Buriram United 0-0 Borneo FC: Bất phân thắng bại trong ngày ra quân Shopee Cup

Xem ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn Tin liên quan Highlight Ratchaburi 1-1 CLB Công an TP.HCM: Olaha Mạnh Đức tỏa sáng, tiếc nuối đánh rơi chiến thắngOlaha Mạnh Đức để lại dấu ấn trong trận ra quân Shopee Cup 2026-2027 khi góp công giúp CLB Công an TP.HCM vượt lên trước Ratchaburi. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam không bảo toàn được lợi thế và khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.Messi bật khóc trong ngày chia tay đội tuyển: ‘Tôi sẽ luôn ở bên Argentina’ Highlight kiến tạo và bàn thắng của Messi trong trận đấu cuối cùng với Argentina Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Highlight Buriram United Borneo FC Shopee Cup
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