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Highlight đội tuyển Philippines 0-1 Thái Lan: Đặt một chân vào bán kết
Video Thể thao

Highlight đội tuyển Philippines 0-1 Thái Lan: Đặt một chân vào bán kết

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines ở lượt trận bảng B ASEAN Cup 2026. Ba điểm quan trọng giúp 'Voi chiến' tiến rất gần tấm vé vào bán kết.

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