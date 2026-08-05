Highlight đội tuyển Philippines 0-1 Thái Lan: Đặt một chân vào bán kết

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn Tin liên quan Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam đang mạnh nhất Đông Nam Á? Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Indonesia không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026, mà còn cho thấy sức mạnh đáng gờm ở khu vực trung tuyến. Với sự kết hợp giữa Hoàng Đức, Thành Long và những vệ tinh xung quanh, tuyến giữa của HLV Kim Sang-sik đang trở thành bệ phóng cho cả hệ thống. Liệu đây có phải hàng tiền vệ mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại? Đội tuyển Việt Nam đã thay đổi gì sau trận hòa Singapore? Highlight đội tuyển Myanmar 7-2 Lào: Chiến thắng xứng đáng | ASEAN Cup 2026 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Highlight Đội tuyển Philippines Đội tuyển thái lan ASEAN Cup 2026
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