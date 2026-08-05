Highlight đội tuyển Philippines 0-1 Thái Lan: Đặt một chân vào bán kết

Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines ở lượt trận bảng B ASEAN Cup 2026. Ba điểm quan trọng giúp 'Voi chiến' tiến rất gần tấm vé vào bán kết.