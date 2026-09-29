Highlight đội tuyển Việt Nam 0-2 Thái Lan: Thất bại đầu tiên của HLV Kim Sang-sik

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Tin liên quan Highlight đội tuyển Philippines 2-2 Pakistan: Mưa bàn thắng chia đềuĐội tuyển Philippines và Pakistan cống hiến màn rượt đuổi hấp dẫn với 4 bàn thắng, khép lại trận đấu bằng tỷ số hòa 2-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026.Thu Trang - Khánh Ly: Mặc lại áo thắng bán kết, giành HCV ASIAD sau 20 nămXuân Son đã về đến Việt Nam, bắt đầu hành trình hồi phục Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Highlight đội tuyển Việt Nam Đội tuyển thái lan chung kết FIFA ASEAN Cup BXH bảng B
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