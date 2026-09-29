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    Highlight đội tuyển Việt Nam 0-2 Thái Lan: Thất bại đầu tiên của HLV Kim Sang-sik
    VideoThể thao

    Highlight đội tuyển Việt Nam 0-2 Thái Lan: Thất bại đầu tiên của HLV Kim Sang-sik

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan tối 29.9, qua đó mất quyền tự quyết và đối diện nguy cơ lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

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