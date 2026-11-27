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Highlight U.17 Nhật Bản 7-0 U.17 Honduras: Nhà vô địch châu Á trút cơn mưa bàn thắng
Maki Kitahara lập hat-trick, Kakeru Saito ghi cú đúp, trong khi Riku Nakashima và Takeshi Wada cùng lập công, giúp U.17 Nhật Bản đánh bại U.17 Honduras với tỷ số 7-0 ở lượt trận cuối bảng L tối 27.11. Dù có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +5, nhà vô địch châu Á vẫn phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để biết mình có giành quyền vào vòng 32 đội tại FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 hay không.
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