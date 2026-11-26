Highlight U.17 Bỉ 6-0 U.17 New Zealand: Đại diện châu Âu thắng tưng bừng, giành vé đi tiếp

Ghi tới 5 bàn thắng ngay trong hiệp 1, đội tuyển U.17 Bỉ thể hiện sức mạnh vượt trội trước U.17 New Zealand và khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 6-0 vào tối 26.11. Kết quả này giúp đại diện châu Âu giành 6 điểm sau 3 lượt trận, qua đó tiến vào vòng 32 đội tại FIFA U.17 World Cup 2026.