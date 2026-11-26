Highlight U.17 Việt Nam 0-2 U.17 Mali: Nỗ lực bất thành, chia tay World Cup đầy tiếc nuối

Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp 1, trong khi Sanaba Keita mở tỷ số cho U.17 Mali ở phút 56. Trước sức ép liên tục của đại diện châu Phi, đội tuyển U.17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 ở lượt trận cuối vòng bảng tối 26.11, qua đó chính thức chia tay FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 với 1 điểm và 5 bàn thắng sau 3 trận đấu.