Khó đua sức với U.17 Mali, HLV Roland sẽ đấu trí thế nào ở trận cuối vòng bảng?

Trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và sở hữu hàng công mạnh nhất bảng, đội tuyển U.17 Việt Nam khó có thể lựa chọn lối chơi đôi công với U.17 Mali. Khả năng tổ chức phòng ngự, thoát pressing và khai thác khoảng trống sẽ là những yếu tố quan trọng trong cuộc đấu trí của HLV Cristiano Roland ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại FIFA U.17 World Cup Qatar 2026.