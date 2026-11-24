Highlight U.17 Nhật Bản 0-1 U.17 Serbia: Nhà vô địch châu Á tiếp tục gây thất vọng

Bàn thắng trên chấm phạt đền của Dragan Anokic ở phút 11 giúp U.17 Serbia đánh bại U.17 Nhật Bản 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng L FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 tối 24.11. Trong khi đại diện châu Âu sớm giành vé vào vòng 32 đội với 6 điểm tuyệt đối, nhà vô địch châu Á vẫn trắng tay sau 2 lượt trận.