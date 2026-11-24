HLV Roland nhắn nhủ U.17 Việt Nam ngẩng cao đầu, Đại Nhân khẳng định toàn đội chưa bao giờ bỏ cuộc

Sau trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand tại FIFA U.17 World Cup Qatar 2026, HLV Cristiano Roland dành những lời động viên đầy cảm xúc cho các học trò, đồng thời yêu cầu toàn đội ngẩng cao đầu, hướng đến trận đấu quyết định gặp U.17 Mali. Trong khi đó, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định U.17 Việt Nam chưa bao giờ bỏ cuộc.