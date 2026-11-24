HLV Cristiano Roland tự hào về U.17 Việt Nam: 'Chiến đấu đến cùng cũng là một chiến thắng'

Sau trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand tại FIFA U.17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận những hạn chế của đội tuyển U.17 Việt Nam, nhưng đánh giá cao khả năng ghi bàn và quyết tâm không bỏ cuộc của toàn đội.