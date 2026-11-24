Truyền thông Đông Nam Á khen ngợi U.17 Việt Nam: 'Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc'

Trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước U.17 New Zealand tại FIFA U.17 World Cup 2026 không chỉ giúp đội tuyển U.17 Việt Nam có điểm số đầu tiên ở giải đấu mà còn gây ấn tượng mạnh với cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Nhiều trang tin và diễn đàn khu vực đặc biệt đánh giá cao tinh thần không bỏ cuộc của thầy trò HLV Cristiano Roland.