Trận cuối gặp Mali, U.17 Việt Nam cần điều kiện gì để giành vé vào vòng 32 đội World Cup?

Sau trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng 32 đội FIFA U.17 World Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland cần đánh bại U.17 Mali ở lượt trận cuối và chờ đợi kết quả từ cuộc đối đầu giữa U.17 Bỉ và U.17 New Zealand, cũng như các bảng đấu khác.