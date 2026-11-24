Nguyễn Lực vươn lên tốp đầu danh sách vua phá lưới World Cup, FIFA ấn tượng với U.17 Việt Nam

Không chỉ giúp U.17 Việt Nam giành điểm số lịch sử tại FIFA U.17 World Cup Qatar 2026, Nguyễn Lực còn ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng vua phá lưới với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trong khi đó, FIFA dành nhiều lời khen cho bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland.