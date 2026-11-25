FIFA nhận định U.17 Việt Nam đã đứng trước nguy cơ bị loại khi cuộc đối đầu với U.17 New Zealand bước vào thời gian bù giờ. Dù đã 2 lần san bằng tỷ số, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn bị dẫn trước 2-3 và thời gian còn lại không nhiều.

Tuy nhiên, FIFA nhấn mạnh rằng U.17 Việt Nam là một đội bóng không chấp nhận thất bại. Các cầu thủ trẻ một lần nữa thể hiện tinh thần kiên cường và niềm tin vào bản thân khi liên tục gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực ấy được đền đáp bằng pha đánh đầu thành bàn của Duy Khang ở phút 90+2, mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử của U.17 Việt Nam tại sân chơi U.17 World Cup.

Bài phỏng vấn HLV Roland và tiền đạo Đại Nhân do FIFA đăng tải ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với FIFA, HLV Cristiano Roland khẳng định ông chưa bao giờ mất niềm tin vào khả năng trở lại của các học trò, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của trận đấu.

“Tôi luôn tin rằng các cầu thủ của mình có thể trở lại. Điều đó không hề dễ dàng bởi có những thời điểm họ cảm thấy mệt mỏi và có phần xuống tinh thần, nhưng họ luôn có đủ dũng khí để tiếp tục chạy”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

HLV Roland gửi thông điệp đến thế giới qua FIFA, Đại Nhân tuyên bố trận gặp Mali là chung kết

Đại Nhân xem trận đấu với U.17 Mali là chung kết

Bên cạnh tinh thần thi đấu, FIFA cũng đánh giá cao phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ U.17 Việt Nam, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 trong trận gặp U.17 New Zealand.

Từ đường chuyền bổng của Nguyễn Lực, tiền đạo Đại Nhân có pha khống chế bóng đầy kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm uy lực, không cho thủ môn Joseph Chalabi cơ hội cản phá.

Trả lời phỏng vấn FIFA, tiền đạo mang áo số 9 không giấu được niềm tự hào khi đóng góp vào điểm số lịch sử của U.17 Việt Nam. Tuy nhiên, Đại Nhân cũng nhanh chóng hướng sự tập trung về cuộc đối đầu với U.17 Mali.

“Tôi rất vui và tự hào khi tận dụng thành công một trong những cơ hội của mình. Tôi nghĩ tỷ số 3-3 phản ánh tinh thần chiến đấu của toàn đội. Giờ đây, chúng tôi sẽ dồn hết tâm huyết để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Mali là một đội bóng rất mạnh, nhưng với chúng tôi, đây chẳng khác nào một trận chung kết”, Đại Nhân khẳng định.