Giải U.17 World Cup 2026 khởi tranh từ ngày 19.11 và đã hoàn tất lượt trận thứ hai vào rạng sáng 24.11. Sau hai lượt đấu, nhiều đội tuyển đã sớm tạo được khoảng cách an toàn với các đối thủ cùng bảng, qua đó giành vé vào vòng knock-out trước một lượt trận.

Tại bảng A, U.17 Hy Lạp gây ấn tượng khi toàn thắng cả hai trận để độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm. Ở trận ra quân, đại diện châu Âu vượt qua U.17 Ai Cập với tỷ số 2-1. Đến lượt trận thứ hai, họ tiếp tục đánh bại U.17 Panama với kết quả tương tự. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá trẻ Hy Lạp góp mặt tại U.17 World Cup. Việc sớm vượt qua vòng bảng vì thế càng có ý nghĩa đặc biệt với đội bóng này.

Những gương mặt quen thuộc của U.17 World Cup thể hiện sức mạnh

Ở bảng B, U.17 Hàn Quốc cũng không gặp nhiều khó khăn để giành quyền đi tiếp. Đội bóng xứ kim chi khởi đầu bằng chiến thắng 3-0 trước U.17 Uganda, trước khi tiếp tục thể hiện sức mạnh với màn vùi dập U.17 New Caledonia 6-0. Có trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, U.17 Hàn Quốc chắc chắn góp mặt ở vòng 32 đội.

U.17 Hàn Quốc đã có mặt ở vòng 32 đội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Tại bảng D, U.17 Uruguay là đại diện tiếp theo sớm hoàn thành mục tiêu. Đội bóng Nam Mỹ khởi đầu giải bằng màn ngược dòng đầy kịch tính, đánh bại U.17 Ả Rập Xê Út 3-2. Sau đó, họ tiếp tục thể hiện sức mạnh khi vượt qua U.17 Haiti 4-1, qua đó giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trong khi đó, nhà vô địch châu Âu năm 2026, U.17 Ý, cũng sớm ghi tên mình vào vòng 32 đội. Đội bóng áo thiên thanh lần lượt đánh bại U.17 Jamaica 6-0 và U.17 Bờ Biển Ngà 2-1. Với 6 điểm tuyệt đối, U.17 Ý đã chắc suất đi tiếp sau hai lượt trận tại bảng E.

Ở bảng G, nơi có sự hiện diện của U.17 Việt Nam, U.17 Mali là đội đầu tiên giành quyền vượt qua vòng bảng. Sau khi thắng U.17 New Zealand 3-0 ở trận ra quân, U.17 Mali tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trước U.17 Bỉ. Dù bị dẫn trước, đội bóng châu Phi vẫn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó khép lại hai lượt trận với thành tích toàn thắng.

Một trong những đội gây ấn tượng nhất từ đầu giải là U.17 Tây Ban Nha. Tại bảng H, đại diện châu Âu thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi đến 20 bàn sau hai trận mà chưa một lần để thủng lưới. U.17 Tây Ban Nha lần lượt thắng U.17 Trung Quốc 5-0 và tạo nên chiến thắng cách biệt 15-0 trước U.17 Fiji. Với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +20, đội bóng này đã sớm giành vé vào vòng 32 đội.

U.17 Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh áp đảo sau 2 trận đã đấu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Ở bảng I, ứng viên vô địch U.17 Brazil cũng không bỏ lỡ cơ hội đi tiếp sớm. Dù không tạo ra những chiến thắng quá cách biệt, đội bóng xứ Samba vẫn cho thấy sự hiệu quả khi lần lượt vượt qua U.17 Ireland 2-1 và U.17 Tanzania 1-0. Sáu điểm sau hai trận giúp U.17 Brazil chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out.

Đáng chú ý, bảng K đã xác định cả hai đội giành vé đi tiếp là U.17 Mexico và U.17 Venezuela. Cả hai cùng có 6 điểm sau hai lượt trận và sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối để phân định ngôi đầu bảng. Kịch bản tương tự diễn ra tại bảng L, khi U.17 Colombia và U.17 Serbia đều sớm giành quyền vào vòng 32 đội với thành tích toàn thắng.

Như vậy, sau hai lượt trận, U.17 World Cup 2026 đã xác định được 11 đội tuyển sớm giành vé đi tiếp. Lượt trận cuối vòng bảng, diễn ra từ ngày 25 đến 27.11, sẽ quyết định 21 suất còn lại. Theo thể thức giải đấu, 32 đội góp mặt ở vòng knock-out bao gồm 24 đội đứng nhất và nhì tại 12 bảng, cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.