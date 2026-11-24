Chiều 24.11, U.17 Việt Nam trở lại sân tập để thực hiện các bài tập phục hồi sau trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand. Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Dương đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội cho cuộc đối đầu quyết định với U.17 Mali tại lượt cuối bảng G.

U.17 Việt Nam phải chiến thắng

Chân sút của lò đào tạo PVF cho biết, ban huấn luyện đã động viên các cầu thủ sau màn trình diễn trước U.17 New Zealand, đồng thời nhắc nhở toàn đội hướng sự tập trung đến trận đấu cuối cùng: "HLV trưởng đã động viên toàn đội vì chúng em có một trận đấu tốt, đã nỗ lực hết sức để giữ lại điểm số và duy trì cơ hội đi tiếp. Trận gặp U.17 Mali sắp tới sẽ rất quan trọng".

Nguyễn Văn Dương là nhân tố đáng chú ý trên hàng công dưới thời HLV Roland ẢNH: Hương Nguyễn

Theo tiền đạo sinh năm 2009, U.17 Việt Nam sẽ có buổi họp chiến thuật để ban huấn luyện phân tích đối thủ và đưa ra những yêu cầu cụ thể. Dù U.17 Mali đã sớm giành quyền đi tiếp, nhưng Văn Dương không cho rằng đây là cơ hội để U.17 Việt Nam chủ quan hoặc chờ đợi đối thủ sử dụng đội hình dự bị: "Em nghĩ U.17 Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng em vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp".

Đánh giá về đối thủ, Văn Dương cho rằng điểm mạnh của U.17 Mali nằm ở nền tảng thể chất và kỹ thuật: "Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng em cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu. Chúng em mới 17 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể. Với cá nhân em, mục tiêu chung của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu".

HLV Roland động viên các cầu thủ U.17 Việt Nam cần phải tự tin trước U.17 Mali ẢNH: Hương Nguyễn

Văn Dương cũng vừa trở lại sau chấn thương lật cổ chân gặp phải trước thềm U.17 World Cup. Tiền đạo này không thể góp mặt ở trận ra quân gặp U.17 Bỉ. Anh được HLV Cristiano Roland xếp đá chính trong cuộc đối đầu U.17 New Zealand và cũng được rút ra nghỉ sớm do chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

"Chấn thương của em hiện đã ổn. Trận gặp U.17 New Zealand mới là lần đầu tiên em trở lại thi đấu nên thể lực chưa thể đạt mức tốt nhất. Em sẽ cố gắng hồi phục để có trạng thái tốt nhất cho trận gặp U.17 Mali", Văn Dương cho biết.

U.17 Việt Nam buộc phải thắng U.17 Mali thì mới rộng cửa đi tiếp vào vòng knock-out

Cầu thủ của PVF cũng đánh giá sự hiện diện của các tuyển trạch viên trên khán đài là cơ hội quý giá để những cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện năng lực tại sân chơi quốc tế: "Em nghĩ việc có các tuyển trạch viên đến theo dõi là cơ hội rất tốt để cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện bản thân, qua đó có thêm động lực thi đấu và phát triển sự nghiệp. Chúng em sẽ cố gắng chơi tốt hơn trong từng trận đấu".

Sau màn so tài với U.17 New Zealand, ban huấn luyện cũng bố trí thời gian phục hồi cho những cầu thủ thi đấu với cường độ cao, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng. Văn Dương tin rằng quãng nghỉ này sẽ giúp toàn đội chuẩn bị tốt hơn cho thử thách phía trước.

Khép lại phần chia sẻ, tiền đạo U.17 Việt Nam gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành và cổ vũ đội bóng. Anh hy vọng sự tiếp sức từ quê nhà sẽ tiếp tục trở thành động lực để các cầu thủ thi đấu hết mình trước U.17 Mali, với mục tiêu giành kết quả tốt nhất và góp mặt ở vòng knock-out.