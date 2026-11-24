In dấu giày vào 3 trong tổng số 5 bàn của U.17 Việt Nam

Theo dữ liệu của chuyên trang thống kê bóng đá quốc tế Sofascore, cầu thủ sinh năm 2009 của U.17 Việt Nam xếp hạng 17 về điểm số trung bình tính đến lúc này. Ở trận gặp U.17 Bỉ, Nguyễn Lực có cú sút phạt góc thành bàn và được chấm 8 điểm, chỉ kém đúng 1 cầu thủ bên phía đại diện châu Âu. Đến lượt trận thứ hai gặp U.17 New Zealand, tiền vệ gốc Nghệ An tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, được chấm 8,3 điểm (cao nhất trận).

Trung bình sau 2 trận, chân sút của U.17 Việt Nam có 8,15 điểm. Anh là một trong số ít những cầu thủ châu Á xuất hiện trong tốp 20 cái tên đứng đầu trong bảng xếp hạng kể trên.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) lúc này sở hữu 2 bàn thắng từ 2 tình huống cố định (1 từ phạt góc và 1 từ sút phạt trực tiếp) ẢNH: VFF

Đến lúc này, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã trực tiếp đóng góp 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Tiền vệ gốc Nghệ An đã in dấu giày vào 3 trên tổng số 5 bàn thắng mà U.17 Việt Nam ghi được tại giải năm nay sau 2 trận đấu.

Theo Sofascore, Nguyễn Lực cũng đứng ở vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng các cầu thủ có tổng số bàn thắng và kiến tạo cao nhất tính đến lúc này. Trong danh sách các cầu thủ tận dụng cơ hội từ chấm đá phạt trực tiếp, cầu thủ của U.17 Việt Nam xếp thứ 5. Anh đã ghi 1 bàn sau 2 lần sút phạt.

Nguyễn Lực vươn lên tốp đầu danh sách vua phá lưới World Cup, FIFA ấn tượng với U.17 Việt Nam

Điểm tựa cho trận quyết đấu với U.17 Mali

Phong độ ổn định của Nguyễn Lực đến đúng vào thời điểm U.17 Việt Nam chuẩn bị bước vào lượt trận cuối mang tính chất quyết định tại bảng G gặp U.17 Mali, diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11.

Trước một đại diện châu Phi giàu thể lực và tốc độ, khả năng cầm nhịp, thoát áp lực ở tuyến giữa cùng sự sắc bén trong các tình huống cố định của tiền vệ quê Nghệ An sẽ là một trong những chìa khóa để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm kết quả thuận lợi và nuôi hy vọng giành vé góp mặt ở vòng knock-out.