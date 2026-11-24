Cuộc đối đầu ở lượt trận thứ 2 bảng G tại Doha (Qatar) vào tối 23.11 chứng kiến bản lĩnh đáng nể của thầy trò HLV Cristiano Roland. Dù 3 lần bị đại diện châu Đại Dương vươn lên dẫn trước, U.17 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường để liên tục san bằng cách biệt nhờ các pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực (phút 49), Lê Trọng Đại Nhân (phút 60) và bàn gỡ quý giá ở phút bù giờ 90+2 của Trương Nguyễn Duy Khang.

"Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc"

Sau khi trận đấu khép lại, trang Seasia goal bày tỏ sự phấn khích trước màn rượt đuổi 6 bàn thắng đầy kịch tính giữa U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand. "Màn rượt đuổi nghẹt thở như phim với 6 bàn thắng giữa Việt Nam và New Zealand. Đội bóng của HLV Roland đã chiến đấu quả cảm để giành lại 1 điểm ở lượt trận thứ hai tại U.17 World Cup 2026", trang Seasia goal viết.

U.17 Việt Nam thi đấu quật cường trước U.17 New Zealand ẢNH: VFF





Seasia Goal cũng chỉ ra rằng với kết quả 1 hòa và 1 thua, U.17 Việt Nam vẫn xếp ở vị trí thứ ba tại bảng G với 1 điểm, đồng thời khẳng định cơ hội vẫn còn với thông điệp: "Cuộc chiến chưa kết thúc". "Điểm số lịch sử"

ASEAN Football - một trong những diễn đàn bóng đá lớn nhất Đông Nam Á trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 700.000 lượt theo dõi, cũng dành lời khen cho màn trình diễn của U.17 Việt Nam. Trang này ca ngợi tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ trẻ Việt Nam trong trận hòa 3-3 trước đối thủ đến từ châu Đại Dương.

Diễn đàn này đặc biệt nhấn mạnh: "U.17 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu quật cường trong trận hòa kịch tính 3–3 trước U.17 New Zealand. Dù bị dẫn trước tới 3 lần, các cầu thủ trẻ Việt Nam đều kiên cường gỡ hòa trong cả ba lần đó để giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U.17 World Cup. Với kết quả mang tính lịch sử này, Việt Nam tạm thời xếp thứ ba tại bảng G với 1 điểm".

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