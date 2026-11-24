Tối 23.11 (giờ Việt Nam), cuộc đối đầu giữa U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 bảng G - VCK FIFA U.17 World Cup 2026 diễn ra với nhịp độ rượt đuổi nghẹt thở. Sau khi bị Jack Clegg chọc thủng lưới ở phút 19, U.17 Việt Nam gỡ hòa 1-1 nhờ cú đá phạt thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực (phút 49), trước khi John Woldegiorgis đưa đại diện châu Đại Dương vượt lên dẫn 2-1 ở phút 52.

Kịch tính đẩy lên cao trào chỉ 6 phút sau đó, xoay quanh tình huống làm tung lưới đối phương của tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân.

Cái phất cờ của trợ lý trọng tài

Phút 58, Chu Ngọc Nguyễn Lực tung đường chọc khe thuận lợi để Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống đối mặt thủ môn Joseph Chalabi. Chân sút mang áo số 9 dứt điểm hiểm hóc đưa bóng vào lưới U.17 New Zealand.

Vai của Đại Nhân vẫn ở trên gót chân của cầu thủ cuối cùng bên phía U.17 New Zealand ẢNH: CMH

Tuy nhiên, khi các cầu thủ trẻ Việt Nam còn chưa kịp ăn mừng trọn vẹn, trợ lý trọng tài đã lập tức căng cờ báo lỗi việt vị. Ở góc quan sát ngang hàng phòng ngự cuối cùng trong một tình huống bóng đi nhanh, vị trọng tài biên nhận định Đại Nhân đã di chuyển sớm hơn một nhịp so với hàng thủ đối phương. Tuân thủ đúng quy trình phối hợp trên sân, trọng tài chính lập tức thổi còi tạm ngưng tình huống và từ chối công nhận bàn thắng ban đầu.

Khác biệt từ cơ chế FVS thay vì VAR truyền thống

Bàn thắng của U.17 Việt Nam chỉ được công nhận nhờ phản ứng từ khu kỹ thuật. Ngay khi thấy trợ lý trọng tài phất cờ, HLV Cristiano Roland lập tức sử dụng quyền khiếu nại (thẻ FVS) để yêu cầu trọng tài chính người Cameroon trực tiếp kiểm tra băng ghi hình.

Trọng tài chính chạy ra màn hình đặt bên đường biên và theo dõi kỹ lại băng quay chậm. Góc máy ngang cho thấy rõ ràng tại thời điểm bóng rời chân Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của U.17 New Zealand.

Trọng tài chính chỉ tay vào chấm giữa sân, công nhận bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho U.17 Việt Nam ẢNH: CMH

Sau khi xác minh, trọng tài chính lập tức chỉ tay vào chấm giao bóng giữa sân để công nhận bàn gỡ hòa 2-2 cho U.17 Việt Nam. Đồng thời, theo quy định của FVS, do khiếu nại chính xác nên ban huấn luyện U.17 Việt Nam vẫn được bảo toàn quyền sử dụng thẻ yêu cầu xem lại video cho quãng thời gian còn lại của trận đấu.