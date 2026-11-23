Ẩn số mang tên Nguyễn Văn Dương

Sau màn ra quân thua sát nút U.17 Bỉ 2-3, U.17 Việt Nam bước vào trận đấu bản lề với U.17 New Zealand (vừa thua U.17 Mali 0-3). Khi đối thủ chắc chắn đã mổ xẻ kỹ băng hình để tìm cách phong tỏa lối chơi của U.17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland vẫn còn trong tay những nhân tố chưa lộ diện tại Qatar.

Nguyễn Văn Dương là cái tên đáng chú ý. Ở trận gặp U.17 Bỉ, khi cần làm mới hàng công trong hiệp 2, ông Roland lần lượt tung Trọng Phong, Mạnh Quân và Ngọc Sơn vào sân, trong khi Văn Dương ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút. Nhận định về phương án này, BLV Tạ Biên Cương đánh giá: "Chưa thể khẳng định HLV Roland chủ động giữ Văn Dương cho trận gặp U.17 New Zealand. Nhưng nếu đáp ứng yêu cầu về thể trạng, đây rõ ràng là lựa chọn đáng chờ đợi của U.17 Việt Nam. Văn Dương từng ghi 6 bàn tại U.17 Đông Nam Á 2026, trong đó có cú đúp ở trận chung kết giúp U.17 Việt Nam thắng U.17 Malaysia với tỷ số 3-0. Đó là minh chứng cho khả năng xuất hiện và kết thúc tình huống của cầu thủ trưởng thành từ lò PVF".

Nguyễn Văn Dương (phải) là chân sút số một của U.17 Việt Nam tại giải U.17 Đông Nam Á 2026 với 6 pha lập công ẢNH: VFF

Việc Văn Dương không ra sân ở lượt trận đầu tiên có thể là "điểm mù" trong khâu phân tích của U.17 New Zealand, khi họ chưa có dữ liệu thực tế tại World Cup về chân sút này.

Khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương

U.17 New Zealand được đánh giá cao về thể hình, trong đó có những trung vệ cao lớn. Tuy nhiên, trận thua U.17 Mali đã phơi bày điểm yếu của hàng thủ này, đó là xoay xở chậm và dễ lúng túng trước những pha triển khai bóng nhanh ra sau lưng.

Trước giải, U.17 Việt Nam từng tích lũy kinh nghiệm khi gặp các đối thủ giàu thể lực như U.17 Úc, U.17 Fiji. Từ thực tế này, BLV Biên Cương chỉ ra mảng miếng mà các học trò của ông Roland có thể tái hiện: "Gần nhất là Mạnh Quân và trước đó là những tiền đạo khác từng nhiều lần thoát xuống và ghi bàn nhờ tình huống chọc khe của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Những pha chạy chỗ phía sau lưng hàng thủ đối phương là phương án mà U.17 Việt Nam cần tiếp tục phát huy".

Với những miếng đánh vào khoảng trống sau lưng đối phương, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương là những mảnh ghép rất vừa vặn. Nguyễn Lực chuyền bóng sắc sảo, đủ khả năng tung ra những cú chọc khe xuyên thủng hàng thủ đội bạn. Ở phía trên, Văn Dương hội tụ những phẩm chất để tận dụng các đường chuyền tinh tế từ đồng đội, đó là tốc độ, sự nhạy bén trong cách chọn vị trí và khả năng dứt điểm.

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Về cách bố trí nhân sự, BLV Tạ Biên Cương phân tích: "Nếu như có Văn Dương trở lại ở bên phía cánh trái thay cho vị trí của Trí Dũng (người đá chính trước U.17 Bỉ), U.17 Việt Nam có thể tăng những pha xâm nhập vào vòng cấm, tạo thêm điểm nhận những đường chuyền từ Nguyễn Lực, trong khi Sỹ Bách hoạt động bên phải. Đối thủ sẽ phải phân tán sự chú ý. Ngoài ra, Mạnh Quân cũng mang đến lựa chọn về thời điểm tăng tốc và cách di chuyển, giúp ban huấn luyện có thể điều chỉnh hàng công theo những diễn biến cụ thể của trận đấu".

Trong thế buộc phải dâng cao tìm chiến thắng sau trận thua đậm ngày ra quân, U.17 New Zealand khó tránh khỏi việc để lộ khoảng trống phía sau. Nếu Văn Dương được sử dụng hợp lý bên cạnh những vệ tinh chất lượng trong đội hình, U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện.