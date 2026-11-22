4 đại diện châu Á thắng trận ra quân

Lượt trận đầu tiên của VCK U.17 World Cup 2026 (diễn ra từ ngày 19 đến 21.11) chứng kiến màn ra quân của 9 đại diện thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ở nhóm giành trọn 3 điểm, chủ nhà U.17 Qatar khởi đầu suôn sẻ tại bảng A bằng chiến thắng 2-0 trước U.17 Panama. Tại bảng B, U.17 Hàn Quốc thể hiện sự vượt trội khi đánh bại U.17 Uganda 3-0.

Cú sốc lớn nhất ngày mở màn thuộc về U.17 Úc ở bảng C. Đội bóng xứ chuột túi vượt qua đương kim á quân Nam Mỹ U.17 Argentina với tỷ số 2-0. U.17 Tajikistan cũng giành chiến thắng ấn tượng tại bảng F, sau màn rượt đuổi tỷ số và đánh bại U.17 Cuba với tỷ số 5-3. Bị dẫn 0-1 sau hiệp 1, đại diện Trung Á bất ngờ bùng nổ và ghi liền 5 bàn trong hiệp 2 để lội ngược dòng thành công.

U.17 Hàn Quốc có chiến thắng ấn tượng ngày ra quân U.17 World Cup 2026 ẢNH: FIFA

5 đại diện châu Á còn lại đều nhận thất bại với những kịch bản khác nhau. Đương kim vô địch châu Á U.17 Nhật Bản (bảng L) chơi sòng phẳng với U.17 Colombia và giữ tỷ số hòa 1-1 đến cuối trận nhờ bàn gỡ của Kakeru Saito (phút 38). Tuy nhiên, chiếc thẻ vàng thứ hai của Anthony Udemba Motosuna ở phút 81 khiến đội bóng xứ sở hoa anh đào rơi vào thế thiếu người và thủng lưới trên chấm phạt đền ở phút bù giờ 90+3, thua chung cuộc 1-2.

Tương tự, U.17 Ả Rập Xê Út (bảng D) và U.17 Uzbekistan (bảng E) cũng chỉ chịu thua sát nút 1 bàn trước U.17 Uruguay (2-3) và U.17 Bờ Biển Ngà (1-2). Trong khi đó, U.17 Trung Quốc (bảng H) nhận trận thua đậm nhất trong số các đại diện châu Á, khi thất thủ 0-5 trước U.17 Tây Ban Nha.

U.17 Việt Nam ghi dấu ấn

Trong nhóm 5 đội nhận thất bại ngày ra quân U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam (bảng G) để lại dấu ấn đậm nét dù thua sát nút U.17 Bỉ 2-3. Trước đương kim á quân châu Âu, thầy trò HLV Cristiano Roland chơi tự tin và tạo ra hiệu ứng truyền thông vượt ngoài mong đợi.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) có cú sút thành bàn từ chấm phạt góc vào lưới U.17 Bỉ ẢNH: VFF

Ngay sau trận đấu, các kênh truyền thông chính thức của FIFA, AFC cùng nhiều trang báo và diễn đàn bóng đá quốc tế đã liên tục đăng tải lại hai bàn thắng xuất phát từ chấm phạt góc của U.17 Việt Nam. Đó là cú đánh gót ngẫu hứng mở tỷ số ngay phút thứ 4 của Lê Sỹ Bách và pha sút phạt góc trực tiếp đưa bóng xoáy vào lưới ở phút 84 của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Bàn thắng của Nguyễn Lực còn được FIFA coi là Bàn thắng Olympic.

Trên các diễn đàn bóng đá lớn, đoạn video ghi lại 2 pha lập công này thu hút lượng tương tác cao cùng hàng loạt bình luận tích cực. Nhiều CĐV quốc tế bày tỏ sự thán phục trước sự táo bạo, kỹ thuật xử lý gọn gàng và đẳng cấp trong từng pha chạm bóng của 2 cầu thủ trẻ Việt Nam, đồng thời gọi đây là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất VCK U.17 World Cup 2026.

Màn trình diễn giàu cảm xúc trước U.17 Bỉ giúp U.17 Việt Nam gây dấu ấn mạnh mẽ với giới chuyên môn và người hâm mộ quốc tế, đồng thời tạo cú hích tinh thần quan trọng trước trận đấu then chốt gặp U.17 New Zealand ở lượt trận thứ hai.