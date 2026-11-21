Ngay sau trận đấu tại Doha (Qatar), trang Het Laatste Nieuws (HLN) của Bỉ đã đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: "Dù bị chọc thủng lưới bởi 2 siêu phẩm, U.17 Bỉ vẫn đánh bại U.17 Việt Nam với cách biệt tối thiểu trong trận mở màn World Cup". Trang báo này gọi chiến thắng của thầy trò HLV Sven Vermant là màn khởi đầu "đầy thót tim" trước sự phản kháng mạnh mẽ của đại diện đến từ Đông Nam Á.

2 siêu phẩm xứng đáng tranh giải bàn thắng đẹp nhất

Điểm nhấn lớn nhất trong bài viết của truyền thông Bỉ là sự ngỡ ngàng trước cách U.17 Việt Nam ghi bàn. Trang HLN đặt độc giả vào tâm trạng của thủ thành Mattis Seghers khi nhận xét: "Thủ môn của đội U.17 Bỉ, hiện khoác áo CLB Anderlecht, không phải làm việc vất vả trong trận mở màn World Cup gặp U.17 Việt Nam. Tuy nhiên, anh ấy lại phải vào lưới nhặt bóng sau 2 pha lập công xứng đáng trở thành ứng cử viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu này".

Lê Sỹ Bách có cú đánh gót đẳng cấp thế giới, mang về bàn thắng lịch sử cho U.17 Việt Nam tại sân chơi World Cup ẢNH: VFF

Trang báo Bỉ mô tả chi tiết 2 khoảnh khắc bùng nổ của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ở bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4, trang HLN đánh giá U.17 Việt Nam đã nhập cuộc đầy hưng phấn trước khi Lê Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót tinh tế từ quả phạt góc khiến thủ môn Seghers cùng toàn bộ hàng thủ Bỉ hoàn toàn bất ngờ. Đến phút 84, siêu phẩm đá phạt góc đưa bóng xoáy thẳng vào lưới của Chu Ngọc Nguyễn Lực được trang báo của này gọi là một "bàn thắng Olympic" mẫu mực, đồng thời dự đoán: "Chắc chắn 2 siêu phẩm này sẽ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội".

Thừa nhận đội nhà thắng nhọc

Bên cạnh lời khen dành cho U.17 Việt Nam, trang HLN cũng thẳng thắn nhìn nhận màn trình diễn của đội nhà chưa thực sự thuyết phục. Bài viết chỉ ra rằng lối chơi của U.17 Bỉ vẫn thiếu sự thanh thoát cần thiết và phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của bộ đôi đang khoác CLB Genk là Tinus Moorthamer, Kiyan Achahbar ở cuối hiệp 1 cùng tình huống triển khai phản công của Anthony Philips (KV Kortrijk) trong hiệp 2 mới có thể giành trọn 3 điểm.

Ngoài yếu tố chuyên môn, truyền thông Bỉ cũng chú ý đến việc diễn biến trận đấu bị cắt vụn trong hiệp 2, khi ban huấn luyện 2 đội liên tục sử dụng quyền khiếu nại xem lại băng hình. Khép lại bài viết, trang báo của Bỉ hài hước bình luận rằng: "Thủ thành Mattis Seghers chắc chắn đang hy vọng mình sẽ không phải làm nền cho bất cứ siêu phẩm nào nữa tại giải đấu".

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