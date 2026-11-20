Khoảnh khắc lịch sử của U.17 Việt Nam

Kể từ lần đầu có đại diện góp mặt ở World Cup (U.20 Việt Nam năm 2017), bóng đá VN đã chờ đợi tới 9 năm cho bàn thắng đầu tiên ở sân chơi thế giới. Ngọn đuốc mà thế hệ 1997-1998 của Quang Hải, Hoàng Đức… từng có với điểm số lịch sử tại Hàn Quốc 9 năm trước, nay được kế thừa xứng đáng bởi lứa đàn em U.17 Việt Nam với khoảnh khắc lịch sử tại Qatar trong trận gặp U.17 Bỉ ngày 20.11.

Đương kim á quân U.17 châu Âu ngay trận ra quân là ngọn núi lớn ngăn cách U.17 VN với sứ mệnh ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland đã tập “leo núi” suốt 2 tháng qua. “U.17 Bỉ mạnh, song chúng tôi biết điểm yếu của họ”, tuyên bố của Roland trước giải đã trở thành sự thật, khi U.17 Việt Nam nhập cuộc bằng lối chơi pressing tốc độ và áp đặt thế trận thần tốc.

Siêu phẩm phạt góc của Nguyễn Lực vào lưới U.17 Bỉ

U.17 Việt Nam (áo trắng) đã chơi rất hay ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Nguyễn Lực cùng đồng đội sẵn sàng đẩy cao áp sát liên tục, và chính sự táo bạo ấy khiến U.17 Bỉ choáng váng.

Cánh cửa lịch sử mở toang ở phút 4, khi Minh Thủy đá phạt góc vào cột gần, để Sỹ Bách tung cú đánh gót điệu nghệ khuất phục thủ môn Mattis Seghers của U.17 Bỉ, đưa U.17 Việt Nam vượt lên. Bàn thắng đầu tiên được ghi từ pha phối hợp bài bản mà thầy trò Roland tập nhuần nhuyễn, thuần thục suốt 1 năm qua. Hiểu rằng với thể hình thua thiệt so với U.17 Bỉ (đội trong nhóm có chiều cao trung bình tốt nhất giải), U.17 Việt Nam phải đấu bằng tư duy, trí tuệ và sự khôn khéo, thay vì đấu sức đơn thuần.

U.17 Việt Nam ghi 2 siêu phẩm lịch sử ở World Cup, suýt tạo địa chấn trước U.17 Bỉ

Cú đánh gót của Sỹ Bách không thuần túy là một pha lập công, mà là khoảnh khắc kết tinh sự tự tin, tâm thế dám chơi sòng phẳng với cái đầu ngẩng cao ở "đất dữ" World Cup.

U.17 Việt Nam sau đó giữ thế trận tốt, khi tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa, giữ cự ly đội hình hợp lý, buộc U.17 Bỉ phải tạt bóng trong gần 40 phút. Hàng thủ của HLV Roland chia cắt tốt bộ đôi tiền vệ Xander Dierckx - Louie van Gelder với tuyến công, che chắn và bọc lót hiệu quả cho cầu môn của Xuân Hòa.

Dù vậy, U.17 Bỉ vẫn là đội bóng mạnh. Đẳng cấp của đương kim á quân châu Âu thể hiện ở chỗ Bỉ luôn có kế hoạch B. Học trò HLV Sven Vermant chuyển sang chơi đập nhả bóng ngắn và khai thác triệt để cánh phải. Hai bàn thắng của Timus Moorthamer (phút 39) và Kiyan Achabar đều chung kịch bản: khoét biên tốc độ và dứt điểm một chạm gọn gàng.

Sỹ Bách tỏa sáng ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Các cầu thủ trẻ Bỉ chơi bóng nhanh và hiện đại, biết cách khai thác khoảng trống hiệu quả dù vấp phải hàng thủ lùi sâu đá rát của U.17 Việt Nam.

Tiếp tục chiến đấu

Sang hiệp 2, U.17 Việt Nam không thay đổi triết lý. Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Đại Nhân… vẫn mạnh dạn cầm bóng chơi theo cách của mình, khi đá một chạm ăn ý, sẵn sàng bứt tốc lướt qua đối thủ khi khoảng trống mở ra. Trong lần đầu bước đến World Cup, U.17 Việt Nam đã chơi vượt kỳ vọng, không hề sợ hãi hay lép vế trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều trên lý thuyết.

Tất nhiên, lối đá triển khai từ sân nhà của U.17 Việt Nam cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi các trung vệ dâng cao cầm bóng phối hợp, học trò HLV Roland đối diện nguy cơ bị áp sát cướp bóng phản công. Bàn thua thứ ba (phút 60) là ví dụ, khi đội trưởng Đăng Khoa mất bóng giữa sân, trước khi Anthony Philips thể hiện đẳng cấp vượt trội khi lướt qua chính Đăng Khoa rồi dứt điểm tung lưới Xuân Hòa, nâng tỷ số lên 3-1.

U.17 Việt Nam từng mơ về World Cup và đã sống hết mình khi chạm đến giấc mơ ấy. Nguyễn Lực cùng đồng đội chiến đấu kiên cường trên từng mét cỏ, có đấu pháp hợp lý, không lép vế cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Tiếp tục chiến đấu ở trận tới ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Trong suốt hiệp 2, chưa bao giờ U.17 Việt Nam chơi co cụm. Thầy trò Roland lấy tấn công làm phòng ngự, phô diễn ý tưởng táo bạo và gây áp lực liên tục, khiến U.17 Bỉ căng mình chống đỡ vất vả. Cường độ World Cup mà HLV Roland từng đề cập đã được U.17 Việt Nam đáp ứng trọn vẹn, với thứ bóng đá nhanh, mạnh, dứt khoát và luôn giữ niềm tin vào những điều “điên rồ” nhất.

Sự “điên” ấy được Nguyễn Lực thể hiện ở phút 84, khi Nguyễn Lực sút tung lưới U.17 Bỉ từ… chấm phạt góc. Số 10 của U.17 Việt Nam tung cú đá cực hiểm hóc đưa bóng cuộn xoáy qua đầu thủ môn Mattis Seghers, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Đây cũng là tia sáng cuối, khép lại màn ra quân dù chưa mang lại điểm số, nhưng đã khiến người hâm mộ tự hào.

Ở lượt tiếp theo, U.17 Việt Nam so tài U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Đây là trận đấu thầy trò HLV Roland đặt mục tiêu chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.