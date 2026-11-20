U.17 Việt Nam gây sốc ở World Cup

U.17 Việt Nam vừa tạo nên cú sốc tại trận ra quân World Cup diễn ra lúc 20 giờ ngày 20.11, khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới U.17 Bỉ.

Đội bóng của HLV Cristiano Roland nhập cuộc ấn tượng khi đẩy cao đội hình gây áp lực chủ động và kiểm soát thế trận, khiến đương kim á quân U.17 châu Âu bối rối. Ngay phút thứ 4, từ quả phạt góc ở cánh trái, cầu thủ trẻ Lê Sỹ Bách đã khiến cầu trường nổ tung.

Lê Sỹ Bách tạo nên lịch sử ẢNH: VFF

Số 20 của U.17 Việt Nam chạy chỗ chiếm lĩnh khoảng trống cột gần, rồi đánh gót điệu nghệ đánh bại thủ môn Mattis Seghers của U.17 Bỉ. Pha lập công vô cùng đẹp mắt không chỉ đưa U.17 Việt Nam vượt lên, mà còn tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Lần đầu tiên trong lịch sử ở sân 11, bóng đá Việt Nam ghi bàn tại World Cup. Trước đó, U.20 Việt Nam từng dự U.20 World Cup 2017, nhưng bất lực trong khâu ghi bàn ở cả 3 trận gặp New Zealand (0-0), Pháp (0-4) và Honduras (0-2). Năm 2023, đến lượt đội tuyển nữ Việt Nam đến với World Cup. Sau 3 trận, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thua Mỹ (0-3), Bồ Đào Nha (0-2) và Hà Lan (0-7).

Với pha lập công này của Sỹ Bách, U.17 Việt Nam đang có ưu thế lớn ở trận ra quân. Học trò HLV Roland đang chơi rất tự tin và vẫn bảo vệ được cách biệt 1 bàn, dù U.17 Bỉ liên tục gây áp lực bằng các pha bóng bổng, lật cánh đánh đầu liên tục để tận dụng ưu thế.

Lê Sỹ Bách là một trong những gương mặt đáng chú ý trên hàng công U.17 Việt Nam tại FIFA U.17 World Cup 2026. Sinh năm 2009, Sỹ Bách trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Cầu thủ này gia nhập PVF từ niên khóa 2020-2021, sớm được đánh giá là gương mặt triển vọng nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ và khả năng tạo đột biến trong những tình huống tấn công.

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Học trò xuất sắc của HLV Roland

Ở U.17 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, Sỹ Bách thường được bố trí ở vị trí tiền đạo cánh phải. Điểm mạnh của cầu thủ này là những pha bứt tốc ở hành lang biên, khả năng đi bóng qua người và chọn thời điểm xâm nhập khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Sỹ Bách không chỉ biết khai thác tốc độ để vượt qua hậu vệ mà còn có khả năng phối hợp với đồng đội, thực hiện những đường căng ngang vào khu vực cấm địa. Sự linh hoạt cũng là điểm cộng khi anh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công, từ tiền đạo cánh đến trung phong. Sỹ Bách từng tạo dấu ấn ở VCK U.17 Đông Nam Á 2026 với cú đúp trong chiến thắng 4-0 của U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia. Tại VCK U.17 châu Á 2026, anh tiếp tục ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp U.17 Hàn Quốc ngày 10.5.

Tình huống lập công cho thấy khá rõ phẩm chất của tiền đạo trẻ: di chuyển đón đường chuyền, tăng tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi dứt điểm chéo góc. Dù U.17 Việt Nam sau đó thua ngược 1-4, bàn thắng ấy vẫn là một điểm sáng cá nhân đáng nhớ của Sỹ Bách ở sân chơi châu lục.

Ở cấp độ CLB, năm 2026 cũng là mùa giải đáng nhớ với Sỹ Bách. Anh cùng U.17 PVF giành chức vô địch giải U.17 quốc gia và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của tiền đạo quê Hưng Yên trong hành trình chinh phục danh hiệu của đội bóng. Trước đó, Sỹ Bách cũng có quá trình thi đấu liên tục ở các giải trẻ trong nước và quốc tế cùng PVF, tích lũy kinh nghiệm từ khá sớm.