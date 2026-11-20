Ở trận đấu diễn ra sớm hơn (lúc 22 giờ), U.17 Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 đầy tiếc nuối trước U.17 Bỉ. Các học trò của HLV Roland gây bất ngờ lớn khi sớm dẫn trước ngay phút thứ 4 sau pha đánh gót điệu nghệ của Sỹ Bách. Nhưng sức ép dồn dập từ nhà á quân châu Âu đã khiến hàng thủ Việt Nam thủng lưới 3 lần (phút 39, 42, 60).

Bàn thắng từ cú sút phạt góc thẳng vào lưới của Nguyễn Lực ở phút 85 giúp U.17 Việt Nam thắp lên hy vọng có điểm. Tuy nhiên, những phút ít ỏi còn lại là không đủ để đại diện Đông Nam Á ghi bàn gỡ hòa.

Niềm vui của các cầu thủ và CĐV Việt Nam với bàn thắng đầu tiên ở đấu trường World Cup

U.17 Việt Nam (phải) đã thi đấu rất quyết tâm ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam ghi 2 siêu phẩm lịch sử ở World Cup, suýt tạo địa chấn trước U.17 Bỉ

Với kết quả này, U.17 Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng G với 0 điểm, hiệu số bàn thắng - bại là -1. Trong khi đó, U.17 Bỉ có 3 điểm, xếp nhì bảng. Nhà á quân châu Âu bằng điểm với U.17 Mali nhưng đứng sau do kém về hiệu số bàn thắng - bại.

Bởi ở trận đấu diễn ra lúc 22 giờ 30, U.17 Mali tạo ra một thế trận áp đảo trước New Zealand và giành chiến thắng 3-0. Những cầu thủ đã ghi bàn lần lượt là Maiga (cú đúp) và Sacko. Đại diện châu Phi thậm chí có thể thắng đậm hơn khi thực hiện đến 26 pha dứt điểm, trong đó có 15 lần đưa bóng đi trúng đích. Và 3 bàn thua này khiến U.17 New Zealand trở thành đội đứng cuối bảng với 0 điểm, hiệu số bàn thắng - bại là -3.

Ở lượt trận thứ 2, U.17 Mali chạm trán U.17 Bỉ còn U.17 Việt Nam đụng độ U.17 New Zealand. Cả 2 trận đấu này đều diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 23.11.

Bảng xếp hạng bảng G ẢNH: FIFA