Việt Hưng tranh bóng với cầu thủ SLNA Ảnh: Minh Tú

Thể Công Viettel 7 trận không thắng

Chỉ với 6 điểm trong tay, đội đang đứng thứ 12 V-League là CLB Thể Công Viettel quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà trước SLNA. Vì thế, họ dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà là những người đầu tiên tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Trong khi đó, SLNA cho thấy vì sao là đội duy nhất còn bất bại ở V-League mùa này. Đội khách bình tĩnh hóa giải những pha tấn công của Thể Công Viettel và tổ chức được một số tình huống phản công nguy hiểm. Dù vậy, độ sắc sảo là chưa đủ.

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt Ảnh: Minh Tú

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra kịch tính, nhưng bóng hầu như chỉ lăn ở khu vực giữa sân. Phải đến cuối hiệp 1, một số cơ hội đáng chú ý mới xuất hiện. Phút 39, Doãn Ngọc Tân tung cú vô-lê ngoài vòng cấm. Dù anh thực hiện bằng chân trái không thuận, nhưng cũng đủ khiến thủ môn Cao Văn Bình phải vất vả. Bóng bật ra, tìm đến vị trí của Khuất Văn Khang nhưng số 11 bên phía Thể Công Viettel lại đệm bóng lên trời khi khoảng cách với khung thành chỉ là 5 m.

Thể Công Viettel vẫn chờ cú hích Ảnh: Minh Tú

3 phút sau, SLNA đáp trả. Sau cú sút của Đặng Văn Lắm, Luizao chặn bóng trước mặt Nguyễn Văn Việt rồi đưa bóng vào lưới thành công. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, cả 2 đội đều nỗ lực để tìm bàn thắng, tất nhiên Thể Công Viettel rất cố gắng. Nhưng họ vấp phải hàng thủ chưa thua trận nào từ đầu giải. Hòa 0-0, Thể Công Viettel vẫn chưa thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, xếp thứ 3 từ dưới lên.

Còn đối với đội biết mình biết người như SLNA chắc chắn là kết quả có thể hài lòng được, khi duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa.



