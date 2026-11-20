HAGL lại bại trận

Chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa (17 giờ ngày 20.11) được dự báo khó khăn cho HAGL.

Vỏn vẹn 6 điểm sau 7 trận, đều đến từ những chiến thắng trên sân nhà, không phải con số để đội bóng phố núi lạc quan về viễn cảnh trụ hạng.

Trước đối thủ Thanh Hóa vốn hừng hực khí thế, HAGL đã nhập cuộc chặt chẽ, chủ động pressing và chờ đợi thời cơ phản công. Đấu pháp của ông Lê Quang Trãi đã đúng trong nửa đầu hiệp 1, trước khi khoảnh khắc lóe sáng của Damoth Thongkhamsavat thay đổi tất cả.

CLB Thanh Hóa thắng ấn tượng ẢNH: CLB THANH HÓA

Phút 26, tiền vệ người Lào đón lõng trước vòng cấm đợi bóng bật ra, rồi tung cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách 25 m khuất phục thủ môn Trung Kiên. Pha dứt điểm căng như kẻ chỉ của Damoth tái hiện bàn thắng mà chính anh từng ghi vào lưới CLB Công an TP.HCM mùa trước. Bóng đi rất căng và găm vào góc xa, không cho thủ môn đội tuyển Việt Nam cơ hội chạm bóng.

Phút 30, tỷ số suýt nữa nâng lên 2-0 khi ngoại binh Martins thoát xuống sau pha phản công, nhưng Trung Kiên đã khép góc kịp thời.

Thi đấu không hay, nhưng HAGL bất ngờ tìm được bàn gỡ cuối hiệp 1. Phút 45+2, Julio Cesar dâng cao tạt bóng để Lucas đổ người đánh đầu gỡ 1-1, xóa bỏ ưu thế dẫn bàn cùng thế trận vượt trội mà Thanh Hóa tạo ra trước đó.

Sang hiệp 2, Thanh Hóa và HAGL tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng, nhưng chỉ chủ nhà tìm được niềm vui. Phút 60, hậu vệ trẻ Châu Phi (HAGL) mắc sai lầm khi cắt hụt đường chuyền của Thanh Hóa, vô tình tạo điều kiện cho Martins thoát xuống đối mặt Trung Kiên.

Lần này, không còn cơ hội nào cho người gác đền HAGL. Martins dứt điểm gọn gàng, giúp Thanh Hóa thắng 2-1.

Đánh bại HAGL, tân HLV Kim Young-chul có màn ra mắt ngọt ngào tại Thanh Hóa. Ở chiều ngược lại, HAGL chỉ có 6 điểm sau 8 trận, đứng hạng 12. Nếu Thể Công Viettel và Đồng Nai thắng ở vòng này, đội bóng phố núi sẽ rơi xuống cuối bảng.