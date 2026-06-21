Cựu danh thủ Hồng Sơn trở thành đại sứ dòng giày Artista

Việc lựa chọn cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn không phải điều bất ngờ. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cựu tiền vệ của CLB Thể Công được xem là biểu tượng cho lối chơi kỹ thuật, mềm mại và giàu tính sáng tạo. Những pha xử lý bóng tinh tế, khả năng kiểm soát không gian cùng phong cách thi đấu đầy ngẫu hứng của ông chính là nguồn cảm hứng để dòng sản phẩm Artista được ra đời.

Theo đại diện thương hiệu, Kamito Artista 2 được định vị dành cho những cầu thủ yêu thích việc làm chủ trái bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo nên khác biệt bằng kỹ thuật cá nhân. Đây cũng là những phẩm chất từng làm nên tên tuổi của Hồng Sơn trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Cựu danh thủ Hồng Sơn rất ưng ý với thiết kế, chất lượng của đôi Artista phiên bản mới ẢNH: BTC

HLV trưởng U.17 Việt Nam Cristiano Roland cũng đến tham dự sự kiện ẢNH: BTC

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú thích thú với phần lưỡi gà được thiết kế theo kiểu cổ điển ẢNH: BTC

Đáng chú ý, mối liên hệ giữa Hồng Sơn và dòng giày Artista không chỉ dừng ở vai trò đại diện hình ảnh. Trước đó, cựu danh thủ sinh năm 1970 từng trực tiếp sử dụng phiên bản Artista khi tham dự trận giao hữu đặc biệt giữa các cựu tuyển thủ Việt Nam với dàn huyền thoại bóng đá thế giới tại Việt Nam hồi đầu tháng 6.

Ở trận đấu này, Hồng Sơn có dịp tái ngộ và thi đấu cùng nhiều tên tuổi lừng danh từng chinh phục bóng đá châu Âu như Carles Puyol, Xavi Hernandez, Claude Makelele và Michel Salgado. Hình ảnh Hồng Sơn mang đôi Artista trên sân đấu cùng những huyền thoại từng vô địch World Cup, Champions League hay La Liga đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ đối với người hâm mộ.



