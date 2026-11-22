Q UYẾT ĐỊNH CHO VÉ ĐI TIẾP

U.17 VN khởi đầu VCK U.17 World Cup 2026 bằng trận thua 2-3 trước U.17 Bỉ, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ trẻ vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Hai siêu phẩm gồm cú đánh gót của Lê Sỹ Bách và pha sút phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về miếng đánh cố định, giúp toàn đội giải tỏa áp lực tâm lý trong lần đầu dự giải thế giới. Quan trọng hơn, việc chỉ thua với cách biệt tối thiểu trước đối thủ mạnh từ châu Âu giúp U.17 VN giữ được cánh cửa đi tiếp ở trạng thái rộng mở.

Nguyễn Lực (phải) và đồng đội có kinh nghiệm đối đầu với các đại diện châu Đại Dương ẢNH: VFF

Màn trình diễn của U.17 VN trước U.17 Bỉ (á quân châu Âu) rất đáng khen ngợi. Trước World Cup, mục tiêu thiết thực nhất của U.17 VN được xác định nằm ở trận gặp U.17 New Zealand, bởi U.17 Bỉ và U.17 Mali đều vượt trội về đẳng cấp và rất khó để kiếm điểm. Theo điều lệ giải, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất trong 12 bảng sẽ vào vòng knock-out (32 đội). Do đó, việc thầy trò HLV Cristiano Roland hướng tới vị trí thứ ba bảng G là hoàn toàn hợp lý, và đối thủ cạnh tranh trực tiếp chính là U.17 New Zealand. Sau lượt mở màn, U.17 VN đang xếp trên đại diện châu Đại Dương nhờ hơn hiệu số (-1 so với -3).

Cục diện này biến cuộc đối đầu tối 23.11 trở thành trận đấu mang tính chất định đoạt tấm vé đi tiếp. Ở lượt cuối, U.17 VN phải gặp U.17 Mali, đội bóng châu Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, vừa phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước U.17 New Zealand. Muốn rộng cửa góp mặt ở vòng knock-out và tạo ưu thế trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất, thầy trò ông Roland cần tận dụng tốt thời cơ ở lượt trận thứ hai để giành trọn 3 điểm.

H IỂU RÕ CÁC ĐỘI CHÂU Đ ẠI D ƯƠNG

Về kinh nghiệm ở đấu trường trẻ thế giới, U.17 New Zealand được đánh giá cao hơn nhiều khi đã có 11 lần dự VCK U.17 World Cup. Họ còn nhỉnh hơn U.17 VN nhờ thể hình cao to, rất mạnh ở các tình huống bóng bổng, tạt cánh từ hai biên. Nhưng về trình độ, đối thủ thứ hai của VN tại vòng bảng World Cup không quá vượt trội. Cách tổ chức phòng ngự của đại diện châu Đại Dương còn nhiều hạn chế. Ở trận thua U.17 Mali, hàng thủ cao to của New Zealand xoay xở chậm và lúng túng trước các pha phối hợp nhanh cùng những tình huống đánh vỗ mặt trực diện ở trung lộ. Lối chơi ban bật ngắn, phối hợp ít chạm và luân chuyển bóng linh hoạt giúp các học trò HLV Roland có thể kéo giãn hàng thủ đối phương, trước khi khoét vào khoảng trống giữa các trung vệ cao lớn nhưng thiếu sự nhanh nhẹn của U.17 New Zealand.

Sau trận ra quân thua đậm, U.17 New Zealand chắc chắn sẽ xem U.17 VN là cơ hội giành 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Khi buộc phải dâng cao đội hình tấn công, đại diện châu Đại Dương sẽ để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Nếu giữ được sự tỉnh táo, duy trì cự ly đội hình hợp lý và hóa giải tốt các pha treo bóng bổng, U.17 VN hoàn toàn có thể khai thác tâm lý nôn nóng của đối phương để tìm kiếm bàn thắng. Thời gian qua, U.17 VN từng 2 lần gặp U.17 Úc (thắng 2-1 tại giải U.17 Đông Nam Á và thua 0-3 ở tứ kết U.17 châu Á), bên cạnh chiến thắng 2-0 trước U.17 Fiji trong trận giao hữu tại UAE. Những trải nghiệm thực tế đó là cơ sở để tin rằng U.17 VN đủ khả năng giành một kết quả có lợi trong trận đấu quan trọng này.