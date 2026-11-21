Thất bại 2-3 trước U.17 Bỉ ở trận ra quân FIFA U.17 World Cup 2026 để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng mang đến những tín hiệu tích cực cho đội tuyển U.17 Việt Nam. Trước đương kim á quân châu Âu, các học trò HLV Cristiano Roland không chỉ ghi 2 bàn thắng đẹp mắt mà còn thể hiện sự tự tin, quyết tâm và khả năng gây khó khăn cho đối thủ mạnh.

Pha đánh gót của Lê Sỹ Bách ở phút 4 và cú đá phạt góc thành bàn của Nguyễn Lực ở phút 84 là những dấu ấn đáng nhớ. Đặc biệt, cả 2 bàn thắng đều xuất phát từ các tình huống cố định, cho thấy đây có thể trở thành vũ khí quan trọng của U.17 Việt Nam trong hành trình tại World Cup.

Tuy nhiên, nếu muốn giành chiến thắng trước U.17 New Zealand ở lượt trận thứ hai, đội tuyển U.17 Việt Nam cần nhiều hơn những khoảnh khắc xuất thần.

U.17 Việt Nam hy vọng sẽ có điểm đầu tiên ở trận gặp New Zealand

Trước U.17 Bỉ, các cầu thủ Việt Nam đã có những pha phối hợp tấn công khá sắc nét, nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm vẫn còn hạn chế. Nguyễn Lực từng tạo điều kiện thuận lợi cho Đại Nhân dứt điểm trong hiệp 2, song đội bóng chưa thể chuyển hóa tình huống này thành bàn thắng.

Điều đó đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa các phương án tấn công. Bên cạnh việc tận dụng những quả phạt góc, U.17 Việt Nam cần phát huy khả năng phối hợp nhóm, di chuyển không bóng và tổ chức những pha lên bóng nhanh để tạo ra cơ hội từ bóng sống.

Một vấn đề khác là khả năng duy trì sự tập trung. Trong trận gặp Bỉ, U.17 Việt Nam đã phòng ngự khá tốt ở nhiều thời điểm, nhưng lại để đối phương ghi 2 bàn liên tiếp ở phút 39 và 42. Sang hiệp 2, tình huống mất bóng gần giữa sân tiếp tục tạo điều kiện để U.17 Bỉ nâng tỷ số lên 3-1.

Đây là những bài học quan trọng, bởi ở sân chơi World Cup, một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cục diện trận đấu thay đổi. Nếu muốn hướng đến kết quả tích cực trước New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland cần duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu, đồng thời hạn chế những pha mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

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Khai thác điểm mạnh, hạn chế ưu thế thể hình của New Zealand

So với U.17 Bỉ, New Zealand được xem là đối thủ mà U.17 Việt Nam có thể đặt mục tiêu giành điểm. Tuy nhiên, đại diện châu Đại Dương vẫn sở hữu những lợi thế đáng chú ý về thể hình, khả năng tranh chấp và lối chơi giàu sức mạnh.

Đây cũng là thử thách mà ban huấn luyện U.17 Việt Nam đã tính đến trong quá trình chuẩn bị cho World Cup. Trước giải đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lựa chọn U.17 Fiji làm đối thủ giao hữu nhằm làm quen với phong cách thi đấu có những nét tương đồng với New Zealand. U.17 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu này.

Dù kết quả giao hữu không thể bảo đảm thành công ở World Cup, quá trình chuẩn bị ấy cho thấy U.17 Việt Nam đã có sự nghiên cứu nhất định về đối thủ sắp tới.

Trước New Zealand, một trong những nhiệm vụ quan trọng sẽ là hạn chế các tình huống bóng bổng và tranh chấp trực diện. Thay vì cuốn vào lối chơi thiên về sức mạnh, U.17 Việt Nam cần phát huy khả năng phối hợp bóng ngắn, di chuyển linh hoạt và tận dụng tốc độ trong những pha chuyển trạng thái.

Siêu phẩm phạt góc của Nguyễn Lực vào lưới U.17 Bỉ

Việc tổ chức phòng ngự từ xa cũng đóng vai trò quan trọng. Các cầu thủ cần hạn chế để đối phương thoải mái thực hiện những quả tạt từ hai biên, đồng thời chủ động bọc lót và kiểm soát bóng hai trong khu vực trước vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, những tình huống cố định tiếp tục là phương án đáng chờ đợi. Sau 2 bàn thắng vào lưới Bỉ, U.17 Việt Nam có cơ sở để tự tin khi được hưởng phạt góc hoặc những quả đá phạt gần khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đội bóng có thêm nhiều cách tiếp cận khung thành đối phương.

Cơ hội để U.17 Việt Nam chinh phục cột mốc tiếp theo

Điểm tựa lớn nhất của U.17 Việt Nam trước trận gặp New Zealand có lẽ là sự tự tin. Việc ghi 2 bàn vào lưới đương kim á quân châu Âu ngay trong lần đầu dự World Cup giúp các cầu thủ trẻ có thêm niềm tin vào khả năng cạnh tranh của mình.

Quan trọng hơn, tinh thần không bỏ cuộc đã được thể hiện rõ trong trận ra quân. Dù bị dẫn 1-3, U.17 Việt Nam vẫn nỗ lực tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số ở những phút cuối. Đây là phẩm chất cần được duy trì, nhất là trong một trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp.

Theo thể thức FIFA U.17 World Cup 2026, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Vì vậy, kết quả trận gặp New Zealand có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh suất đi tiếp của U.17 Việt Nam.

Pha giật gót tuyệt đẹp mở tỷ số của Lê Sỹ Bách

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, trước khi gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11.

Sau những bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, đội tuyển U.17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội chinh phục một cột mốc mới: giành những điểm số đầu tiên tại đấu trường thế giới.

Để làm được điều đó, U.17 Việt Nam cần kết hợp sự tự tin và khả năng tạo đột biến đã thể hiện trước Bỉ với lối chơi chặt chẽ, hiệu quả và ổn định hơn. Hai siêu phẩm đã tạo nên một màn chào sân đáng nhớ, nhưng một chiến thắng trước New Zealand mới là bước tiến quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland biến những tín hiệu tích cực thành kết quả cụ thể.