Trường ĐH ban hành quy trình chuyển đổi trạng thái học 3 mức ứng phó biến động

Quy trình chuyển đổi trạng thái đào tạo linh hoạt khi có biến động về điều kiện dạy học của Trường ĐH Nha Trang ảnh chụp màn hình

Trường ĐH Nha Trang đã ban hành Quy trình chuyển đổi trạng thái đào tạo linh hoạt khi có biến động về điều kiện dạy học. Theo PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, mục tiêu của quy trình nhằm thống nhất cách thức chuyển đổi trạng thái đào tạo khi có biến động về điều kiện dạy học, tổ chức đào tạo linh hoạt, lấy người học làm trung tâm, kết hợp trực tiếp – trực tuyến và khai thác hiệu quả các nền tảng số của trường. Đặc biệt là bảo đảm an toàn cho người học và giảng viên, duy trì tính liên tục và chất lượng hoạt động đào tạo.

Quy trình này gồm 3 trạng thái: xanh, vàng và đỏ. Trong đó, trạng thái xanh là hoạt động bình thường, tổ chức dạy học trực tiếp theo thời khóa biểu đã ban hành. Trạng thái vàng là dự phòng, cảnh báo khi có cảnh báo về thiên tai, dịch bệnh hoặc các tình huống khẩn cấp, bất khả kháng có nguy cơ gây gián đoạn trong 24 - 48 giờ tới. Khi đó, nhà trường phát thông báo "Chuẩn bị chuyển trạng thái", giảng viên rà soát điều kiện kỹ thuật, phòng học trực tuyến, học liệu số; Người học chuẩn bị thiết bị, đường truyền và sẵn sàng tham gia học trực tuyến.

Trạng thái đỏ - khẩn cấp được kích hoạt khi điều kiện thời tiết cực đoan, dịch bệnh hoặc các tình huống khẩn cấp, bất khả kháng chính thức bị ảnh hưởng gây gián đoạn việc dạy học trực tiếp. Nhà trường phát thông báo "Chuyển trạng thái" trước tối thiểu 3 giờ trước tiết học đầu tiên buổi học. Toàn bộ hoạt động đào tạo chuyển sang hình thức trực tuyến thông qua hệ thống NTU E-learning và các nền tảng hỗ trợ. Thời khóa biểu trực tiếp được sử dụng tương đương trên các lớp học trực tuyến. Riêng các kỳ thi tập trung tạm dừng và sẽ được bố trí lại theo thông báo sau; các học phần thực hành, thí nghiệm được điều chỉnh hình thức tổ chức hoặc sắp xếp học bù khi điều kiện cho phép.

Ngược lại, khi các yếu tố gây gián đoạn hoạt động đào tạo theo hình thức trực tiếp không còn, điều kiện tổ chức dạy và học trực tiếp được bảo đảm, quy trình sẽ chuyển từ trạng thái đỏ về trạng thái xanh. Quy trình chuyển đổi trạng thái được Trường ĐH Nha Trang công bố trên các kênh thông tin chính thức của trường như: MyNTU, website, email công vụ, fanpage...